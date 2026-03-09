5 игроков достигли 25+ результативных действий в топ-5 лигах в сезоне
Кейн, Олисе и Диас суммарно совершили 86 голевых действий Баварии в Бундеслиге в сезоне 2025/26
Только 5 футболистов топ-5 европейских лиг оформили в сезоне 25+ результативных действий в национальном чемпионате.
Трое из них – игроки мюнхенской Баварии!
Лидирует в сезоне Гарри Кейн, в активе которого 35 результативных действий (30 голов и 5 ассистов) в немецкой Бундеслиге.
На втором месте в данном рейтинге расположился Эрлинг Холанд из Манчестер Сити – 29 (22+7) голевых действий в АПЛ.
Третьим идет Килиан Мбаппе из Реала, оформивший 27 (23+4) результативных действий в испанской Ла Лиге.
Четвертое и пятое место занимают еще два игрока Баварии.
Майкл Олисе отличился 26 (10+16) голевыми действиями в Бундеслиге, Луис Диас – 25 (14+11).
Суммарно у Кейна, Олисе и Диаса уже 86 результативных действий в сезоне 2025/26!
Игроки с 25+ результативными действиями в топ-5 лигах в сезоне 2025/26
- 35 – Гарри Кейн (Бавария)
- 29 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 27 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 26 – Майкл Олисе (Бавария)
- 25 – Луис Диас (Бавария)
