Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 10 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третеьм раунде украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 82). Поединок начнется четвертым запуском на корте №4 после игры Мертенс – Бенчич. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Миррой Андреевой, либо с Катериной Синяковой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА