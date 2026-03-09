Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 10 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В третеьм раунде украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 82). Поединок начнется четвертым запуском на корте №4 после игры Мертенс – Бенчич. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.
Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Миррой Андреевой, либо с Катериной Синяковой.
