  4. Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Надо бороться до конца и верить в победу»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 17:32 | Обновлено 09 марта 2026, 17:52
187
0

Защитник «Оболони» прокомментировал ничью в поединке с «Кривбассом»

ФК Оболонь. Павел Полегенько

В матче 19-го тура УПЛ «Оболонь» на своем поле сыграла вничью 0:0 с «Кривбассом». Итог поединка подвел защитник киевского клуба Павел Полегенько.

– Вы пришли на интервью в хорошем настроении. Считаете ли ничью положительным результатом для команды?

– Я пришел в хорошем настроении, потому что ко мне пришли жена с дочерью, и я всегда рад их видеть. Что касается матча, думаю, что для нас этот результат нормальный. Но нам нужно посмотреть игру, разобрать некоторые моменты и исправить их, чтобы в дальнейшем становиться сильнее.

– Начало матча было достаточно сложным, особенно первые 15–17 минут, когда команде было тяжело перейти половину поля соперника.

– Да, действительно, нам было непросто выходить в атаку на старте игры. Но нужно еще подробно просмотреть матч. Думаю, мы сможем подкорректировать эти моменты, и в последующих играх эти элементы будут получаться лучше.

– Насколько команда почувствовала момент с травмой Дениса Марченко?

– Если честно, это для нас потеря. Денис – важный игрок, поэтому желаю ему скорейшего обновления. Надеюсь, что все будет не так серьезно и он вернется на поле как можно скорее.

– После удаления было видно, что вы ободряли партнеров и призывали продолжать бороться. Как важно было сохранять веру до конца?

– Я всегда стараюсь поддерживать партнеров. В любой ситуации нужно верить и настраивать друг друга. Независимо от того, как складывается матч, нужно бороться до конца и верить в победу.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс Павел Полегенько
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
