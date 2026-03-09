9 марта в третьем круге Индиан-Уэллс свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 9) и Эшлин Крюгер (WTA 82).

Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

В текущем сезоне первая ракетка Украины играет сильно и стабильно. К числу ее достижений можно отнести финал в Дубае, титул в Окленде, а также полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

На Индиан-Уэллс Свитолина стартовала со второго круга, где одолела немецкую ветеранку Лауру Зигемунд – 7:6, 4:6, 6:3. Хоть результаты и хорошие, у сил есть свой предел, предстоящий матч станет для теннисистки 20-м в этом сезоне, а это немало за два месяца с хвостиком. Элина боец, с выносливостью у нее тоже все хорошо, однако, играть в таком темпе крайне сложно. В следующем круге украинка потенциально может встретиться с победителем пары Катерина Синякова – Мирра Андреева.

Эшлин Крюгер

Молодая американка провалила старт сезона, проиграв пять матчей из стартовых шести. Хорошо удалось сыграть в Остине, где спортсменка дошла до полуфинала, уступив там землячке Таунсенд.

Пока хорошо идут дела на Индиан-Уэллс, где в первом круге спортсменка обыграла польку Магду Линетт – 6:1, 6:4. Большой камбэк Крюгер сотворила во втором круге против «нейтралки» Самсоновой, уступая 3:6, 3:5, она выиграла шесть геймов подряд, перевернув матч – в итоге 7:5 во второй партии и 6:2 в третьей. Спортсменка потеряла со старта 38 позиций, хотя сейчас набрала неплохую форму.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой только раз, ровно год назад, тоже на Индиан-Уэллс, тогда американка сумела оказать серьезное сопротивление, но Свитолина в итоге выиграла – 6:1, 6:7, 6:3.

Прогноз

Хоть Свитолина и фаворит этой пары, в этом матче у украинки могут возникнуть трудности. Молодая американка может показать теннис солидного уровня, к тому же Крюгер набрала хорошую форму.

Ожидаю увидеть напряженную битву, в которой я поставлю на тотал больше 19,5 геймов.