Украина. Премьер лига09 марта 2026, 14:19 |
1203
0
Усик пояснил, если ли у него претензии к Динамо после матча УПЛ
Александр заявил, что всегда поддерживает «бело-синих»
09 марта 2026, 14:19 |
1203
0
Украинский боксер Александр Усик разнес арбитров матча Полесья – Динамо, но заявил, что к «бело-синим» нет никаких вопросов.
«К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал и буду поддерживать», – сказал Усик, фактически повторив месседж президента «волков».
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2026, 13:18 0
Поединок 19-го тура УПЛ состоится 9 марта в 18:00 по Киеву
Футбол | 09 марта 2026, 09:23 43
Александр Денисов раскритиковал судейство
Футбол | 09.03.2026, 10:23
Футбол | 09.03.2026, 05:02
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Комментарии 0
Популярные новости
07.03.2026, 15:05 33
07.03.2026, 13:33
07.03.2026, 10:12 10
07.03.2026, 20:48 1
07.03.2026, 09:09 14
07.03.2026, 21:40 1
07.03.2026, 20:43 1
08.03.2026, 09:16 18