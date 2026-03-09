Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 14:19 |
0

Усик пояснил, если ли у него претензии к Динамо после матча УПЛ

Александр заявил, что всегда поддерживает «бело-синих»

Усик пояснил, если ли у него претензии к Динамо после матча УПЛ
ФК Полесье. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик разнес арбитров матча Полесья – Динамо, но заявил, что к «бело-синим» нет никаких вопросов.

«К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал и буду поддерживать», – сказал Усик, фактически повторив месседж президента «волков».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.

судейство Динамо Киев Александр Усик Николай Балакин чемпионат Украины по футболу Никола Риццоли Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Полесье - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
