Усик пояснил, если ли у него претензии к Динамо после матча УПЛ

Украинский боксер Александр Усик разнес арбитров матча Полесья – Динамо, но заявил, что к «бело-синим» нет никаких вопросов.

«К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал и буду поддерживать», – сказал Усик, фактически повторив месседж президента «волков».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.