Полесье после скандала с Динамо получило еще одни плохие новости

В контрольном матче между «Полесьем» и «Левым Берегом» травму получил полузащитник житомирян Илир Красничи.

Инцидент произошел в конце первого тайма – футболист получил повреждение фактически без контакта с соперником. Есть подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщает ТаТоТаке.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прогнозирует менее тяжелую травму.

«Не самые лучшие для анализа ракурсы и качество видео, однако очень удивлюсь, если это будут кресты. Довольно странный механизм, чтобы подозревать эту травму. Прежде всего, я бы подумал о медиальной связке колена и внутренних связках голеностопа. Но не увидел значительных патологических углов, поэтому думаю не больше, чем растяжение.

Окончательный прогноз такой: крестам даю 10%, 60% – медиальная связка, 30% – голеностоп», – сказал врач.