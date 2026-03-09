Надежда и опора: Калюжный, Бражко и другие

Если совершить тактический исторический экскурс, то об опорнике как о ролевой модели на футбольном поле, по-моему, можно полноценно говорить с чемпионата мира 1966 г. (знаю-знаю, что сотню лет назад Герберт Чепмен внедрил систему с двумя опорниками, однако в поле моего рассмотрения сегодня – моноопорничество). Тогда в финальном противостоянии с западными немцами наставник англичан Альф Рамсей использовал схему, которую Нобби Стайлз в своих мемуарах определил как 4–1–3–2. Собственно, сам Стайлз и скрывался за единичкой в ​​этой схеме. Примечательно, что в полуфинале против португальцев Стайлза фактически разменяли на Эйсебиу (ведь персоналка же!), поэтому говорить о его деятельности именно в опорной зоне было бы не совсем правильно. В финале же Стайлз был именно опорником и по большому счету, по моему мнению, отцом-основателем (или, если хотите, сыном-реализатором идеи Рамсея) этой функции в мировом футболе.

Если приблизиться к концу ХХ в., то характерный пример вклада в развитие значимости опорной зоны – немец Дитер Айльтс. Этот человек действительно заботился сугубо о выжигании атакующих посягательств противников, был жестким и неуступчивым в отборе, знал толк в перехватах и ​​мог навязать силовую борьбу оппонентам. Мог ли Айльтс отдать точный длинный пас? На этот счет много иронизировали, не наблюдая за ним такой добродетели. Некоторые из обозревателей даже дали жизнь термину «айльтсизация футбола»: мол, разрушитель должен быть исключительно разрушителем. Британский исследователь футбольных тактик Джонатан Уилсон те времена описал так: «Эстетика уступила место прагматике». А вывод: мол, Айльтс стал символом этого. Однако бременский ванклабмен Айльтс – это не только победа немцев на Euro-96, но и многочисленные протуберанцы креатива в клубном футболе под руководством Отто Рехагеля. Но прозвище «Пылесос», которым пресса наградила Дитера, все же как нельзя лучше свидетельствует о его функциях на футбольном поле.

Слово Тараса

ФК Колос. Тарас Степаненко

В наших краях опорники имели большой авторитет в сборной в разное время, ведь кто-то действительно был пылесосом, кто-то волнорезом, кто-то непроходимой стеной, но с задачей разрушения могли справиться неплохо. И незабвенный Андрей Гусин (начинал на позиции форварда, но лучше всего раскрыл свой потенциал именно в опорной зоне), и питерский умалчиватель войны волынского происхождения (с позицией на поле он лучше справлялся, чем с позицией по войне, которую развязала страна, где он живет), и Сергей Сидорчук брали и самоотдачей, и бескомпромиссностью на футбольном поле, и время от времени креативными обретениями. В этом контексте можно говорить и о Тарасе Степаненко. Однако этот ветеран украинского футбола является действующим игроком и должен, полагаю, передать свое понимание действий в опорной зоне молодому поколению. А в опорной зоне «Колоса», как показала его недавняя игра против «Эпицентра», просто необходим опытный и умелый и в то же время исполненный сил игрок. Разнообразные порталы, изучающие скиллы игроков, у Степаненко, прежде всего, выделяют агрессию и в то же время спокойствие (парадокса здесь нет, ведь речь идет о жажде борьбы и малом количестве невынужденных ошибок). Кроме того, добродетелями Тараса являются прыгучесть, игра на перехват и пас (как короткий, так и длинный). Да и опыт, и умение читать игру – при нем. Важным скиллом Степаненко является, по-моему, еще и подсказ на поле. Слово Тараса, вовремя употребленное, способно положительно подействовать на партнеров. Будет ли востребован этот набор качеств в «Колосе»? Пока что у меня нет ответа на этот вопрос. Влиться в любую командную среду после экватора соревнований – не самая простая задача. Но пусть сопутствует удача Тарасу в футболке нового для него клуба!

Раздумья о Думанюке

Instagram. Артур Думанюк

Если брать игроков опорной зоны в современной Украинской Премьер-лиге, то хочу несколько слов сказать об хавбеке «Кудровки» Артуре Думанюке, дебютировавшем в высшем дивизионе нашего футбола уже в весьма солидном по футбольным меркам возрасте. Уроженец Тернопольщины меня привлекает игровой дисциплиной. Если посмотреть его тепловые карты в разных матчах, то возникает впечатление, что других игроков его амплуа, столь строго действующих именно в опорной зоне, то есть там, где и должны по своему профилю, в Украине просто нет. Конечно, в этом контексте можно упрекнуть Артура, что, мол, он не является поклонником творчества на поле. Однако вспомним его осенний победный гол в ворота «Оболони». Артур отозвался на навес со штрафного, оторвался от опекунов (им и не пришло в голову, что за этим невысоким опорником стоит следить в штрафной площадке), пробил головой, попал в штангу и мгновенно среагировал на отскок, коленом направив мяч в сетку ворот. В его игре мне нравится высокий процент точности лонгболлов, не меньший процент выигранных дуэлей на 2-м этаже (несмотря на не гренадерский рост). И, скажем, в матче против полтавчан Думанюк запомнился 100%-ной (6 из 6-ти!) точностью передач на чужой половине поля. Что это, как не свидетельство максимальной ответственности игрока!

Динамовский дуализм

ФК Динамо. Николай Михайленко (в центре)

Владимир Бражко или Николай Михайленко? Опорная дилемма динамовского тренерского штаба решается в этом сезоне по-разному. На определенных этапах сезона лучше смотрится то один, то другой опорник бело-синих. В кубковой игре с «Ингульцом» они находились на поле одновременно, хотя и не дублировали функции друг друга. И, кстати, именно ювелирная передача Михайленко (а в общей сложности у него более 89% точных передач в чемпионате и достаточно высокое место в начале второго десятка среди всех игроков нашей Премьер-лиги) с левого фланга обусловила, в конце концов, гол в ворота гостей (Александр Пихаленок охотно откликнулся на такой изысканный пас). Бражко в свою очередь отметился ювелирным ассистом игрой ранее, когда во встрече с «Эпицентром» длинным пасом через все поле вывел на ударную позицию Андрея Ярмоленко. Вдвоем Бражко и Михайленко пребывали какое-то время на поле и во время горячего матча киевлян в Житомире. И также каши не испортили.

Два качественных отечественных игрока одного амплуа в одном клубе – это преимущество или проблема? По-моему, первое. И хочу, чтобы они были одноклубниками как можно дольше, ведь эти два парня, конкурируя за место в основе, как мне кажется, способствуют прогрессу друг друга. Отнюдь не удивлюсь, если рыночная цена на каждого из них в ближайшее время уверенно пойдет вверх.

Лучший вице-чемпион

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Чего уж греха таить, поначалу воспринимал появление Ивана Калюжного в сборной скептически. Слишком уж жестко действовал этот опорник на поле, рискуя схлопотать карточку более насыщенного цвета, чем желтый. Да и иногда возникало впечатление, что его физической силы на 90 минут не хватало. Однако понемногу ко мне пришло понимание скиллов Ивана. С завоеванием серебряной награды чемпионата Украины и дальнейшим переходом к более амбициозному футбольному проекту «Металлист 1925» (и все это сопровождается любовью к нему болельщиков, прозвищем «СуперИван» кого попало не уважат!) он словно обрел второе дыхание. И теперь он не только капитан, но настоящий лидер своей клубной команды на поле.

Кубковый матч с киевским «Локомотивом». Иван добросовестно отрабатывает на разрушение (как же он догнал быстроногого игрока «железнодорожников», который вроде бы и выходил на ударную позицию, в начале матча!), умело сохраняет мяч, при случае прицельно пробивает по воротам (по количеству ударов в текущем чемпионате Украины – в середине второго десятка среди компании игроков, заточенных сугубо на креатив) и способен дать отличный длинный пас. На его счету в частности и ассист. Кстати, игра 1925-х с красно-зелеными, как по мне, стала ярким доказательством наличия умелого опорника у одной команды и отсутствием такового у другой. Все голы «Металлист 1925» забивал ударами из-за пределов штрафной. Помешать этим ударам киевская команда была не в состоянии.

Примечателен такой момент. Согласно оценкам sofascore.com, Калюжный является лучшим игроком чемпионата Украины в своем амплуа (во всех официальных матчах текущего календарного года его оценки намного превышают 7 баллов), однако в общем списке игроков нашей Премьер-лиги по среднематчевой оценке Иван находится где-то в начале 4-го десятка. Считаю, что это среди прочего и подсознательное нежелание аналитиков признавать важную роль опорника в украинском футболе. Правы ли они?

***

Когда-то, в начале 1980-х в советском фильме «Надежда и опора» рассказали историю о том, как столичный ученый-агробиолог, презрев мечты о защите диссертации, поселился в селе и возглавил отстающий колхоз, постепенно налаживая дела в нем. Кинокритики тогда не столько характеризовали художественные особенности киноленты, сколько пели оды «герою – нашему современнику», «настоящему хозяину на земле», работающему «во имя будущего». Вот опорник и является чем-то вроде такого путешественника в дебри неизведанного, особенно когда переходит в опорную зону с других позиций на поле. И зачастую становится настоящим бережливым хозяином ситуаций на поле, нередко – капитаном команды (Сидорчук, Степаненко, Калюжный и др.). И, конечно, добросовестно работает во имя будущего результата команды.

Побеждает ли прагматика, как и в конце прошлого века, эстетику на футбольных полях до сих пор? На этот вопрос можно ответить эмоционально, а можно здраво. В любом случае, опорник в современном футболе – это немного больше, чем опорник времен раннего Айльтса. И длинный ювелирный пас на форварда – очень нужное качество современного игрока этого амплуа. Весьма радует то, что такие игроки в нашем футболе есть. Кроме того, заметил, что на опорное перепрофилирование у мастеровитых игроков других амплуа идет совсем не много усилий (Дмитрий Крыськив – тому свидетельство). И соответственно – продолжение воспоследует.

Алексей РЫЖКОВ