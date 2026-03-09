Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Динамо: «Судейство? Претензии всегда были и будут»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 12:23 | Обновлено 09 марта 2026, 12:24
Защитник Динамо: «Судейство? Претензии всегда были и будут»

Максим Коробов прокомментировал победу над «Полесьем»

Защитник Динамо: «Судейство? Претензии всегда были и будут»
ФК Динамо Киев. Максим Коробов

Защитник «Динамо» Максим Коробов поделился впечатлениями от победы над «Полесьем» (2:1) в матче 19-го тура УПЛ.

– Хорошие ощущения, хорошо, что одержали победу. Доволен, что сделали результат. Это был очень важный поединок, вы все понимаете ситуацию в турнирной таблице. Матч получился довольно хорошим, хорошая атмосфера – наши болельщики, болельщики «Полесья», много людей пришло. Так что очень рад.

– Для вас такая атмосфера – это что-то новое, ведь это только четвертый матч для вас во взрослой карьере. Как готовитесь к таким полным стадионам?

– Если честно, никак не готовлюсь. На меня это почти никак не влияет. Просто это добавляет футбольной атмосферы. Я всю жизнь к этому шел, к этим трибунам, и мне нечего бояться. Я очень доволен, когда люди приходят на футбол, очень доволен, что могу демонстрировать игру и на меня могут смотреть люди.

– У вас был серьезный оппонент на фланге, игрок сборной Украины. Какие задания получали перед матчем против Назаренко?

– Обращали внимание, что он скоростной игрок, чтобы я не давал ему слишком много пространства и чтобы он не забегал за спину. В первом тайме была одна ошибка, но дальше старался не допускать ошибок, не давать ему свободных зон. Очень хороший оппонент.

– Вы приняли участие в двух голах. Первый – ваша подача, во втором – выигранная борьба. О вас говорили в начале, что вы футболист более оборонительного плана. Вы развиваете свои атакующие навыки или они у вас и раньше были, просто о вас сложилось неправильное впечатление как о игроке более оборонительного плана?

– Если честно, не обращаю внимания на то, что там говорят. Всегда будут что-то обсуждать… Я просто стараюсь делать свою работу. Если есть момент, где нужно атаковать, то буду атаковать, если нужно защищаться – буду защищаться. Конечно, стараюсь повышать свои качества в атаке, возможно, какие-то кроссы стараюсь выполнять более качественно. Думаю, это все придет, главное – работать над собой.

– Как вы работаете над подачами? Потому что в первом голе там была такая подача, мяч полетел по высокой дуге, и во втором тайме еще одна такая подача была…

– После тренировок 15-20 минут стараюсь себя не жалеть, просто выхожу и подаю. В целом работаю с мячом.

– Не могу не спросить по поводу моментов в плане просмотров ВАР, судейства. Поделитесь своими впечатлениями? В частности, у «Полесья» были претензии к некоторым моментам…

– Претензии всегда есть – как у одной, так и у другой команды. Каждая команда хочет получить для себя максимально положительный результат. Футбол – это эмоции. Тем более счет 2:1, было много спорных моментов. Так что, конечно, претензии всегда были и будут.

Иван Чирко
