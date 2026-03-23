Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение
Янаков объяснил, почему переехал в Европу
Бывший игрок «Динамо» Денис Янаков покинул чемпионат Украины и продолжил карьеру за рубежом. Футболист подписал контракт с «Униря Слобозия», которая выступает в чемпионате Румынии.
Футболист сообщил, что у него были предложения из Украины и из стран постсоветского пространства, но он был вынужден отказаться.
«Были предложения из Украины и из стран бывшего «совка». С финансовой точки зрения я бы точно выиграл, но не секрет, что в команде играют россияне и белорусы. Я сам из Мелитополя, и это ни в какую голову бы не вложилось. Все знали, что я тренировался с «Зимбру», но не смогли договориться о сотрудничестве. Тогда я уже решил для себя попробовать свои силы в Европе», – сказал Янаков.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»
Француз находится в шаге от перехода в американский Орландо