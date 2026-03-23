  4. Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение
23 марта 2026, 07:22
Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение

Янаков объяснил, почему переехал в Европу

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Янаков

Бывший игрок «Динамо» Денис Янаков покинул чемпионат Украины и продолжил карьеру за рубежом. Футболист подписал контракт с «Униря Слобозия», которая выступает в чемпионате Румынии.

Футболист сообщил, что у него были предложения из Украины и из стран постсоветского пространства, но он был вынужден отказаться.

«Были предложения из Украины и из стран бывшего «совка». С финансовой точки зрения я бы точно выиграл, но не секрет, что в команде играют россияне и белорусы. Я сам из Мелитополя, и это ни в какую голову бы не вложилось. Все знали, что я тренировался с «Зимбру», но не смогли договориться о сотрудничестве. Тогда я уже решил для себя попробовать свои силы в Европе», – сказал Янаков.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
u6464u
Запарний в приклад.
