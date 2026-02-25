Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул Украину и нашел клуб за границей
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 19:01
1936
0

Бывший футболист киевского клуба Денис Янаков продолжит карьеру в чемпионате Румынии

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Янаков

Бывший футболист киевского «Динамо» Денис Янаков покинул чемпионат Украины и присоединился к клубу «Униря Слобозия», который выступает в чемпионате Румынии.

Стороны договорились о сотрудничестве до завершения сезона 2025/26. К румынской команде 27-летний вингер присоединился на правах свободного агента.

Янаков в течении своей карьеры защищал цвета «Динамо», киевского «Арсенала», одесского «Черноморца», луганской «Зари», «Ингульца», житомирского «Полесья» и ровенского «Вереса».

С июля 2025 до 1 января 2026 года Денис играл за «Эпицентр», в составе которого провел восемь матчей, однако результативными действиями не отличался.

В активе футболиста – шесть игр и один результативный удар в футболке сборной Украины U-19. Трансферная стоимость Янакова составляет 200 тысяч евро.

Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Денис Янаков чемпионат Румынии по футболу трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Instagram
