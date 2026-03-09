Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед готовит новый трансфер? В поле зрения лидер середняка АПЛ
Англия
09 марта 2026, 04:54 |
МЮ нацелился на подписание опорного хавбека Ноттингем Форест Ибраима Сангаре

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание опорного хавбека «Ноттингем Форест» и сборной Кот-д’Ивуара Ибраима Сангаре. Как сообщает портал Caught Offside, селекционный отдел «красных дьяволов» оказался под впечатлением от способности игрока выигрывать единоборства и сохранять спокойствие в сложных игровых эпизодах.

По данным инсайдеров, руководство «лесников», которое приобрело футболиста в 2023 году за сумму около 35 млн евро, планирует выручить с продажи значительно больше.

В текущей кампании Сангаре провел 32 встречи во всех турнирах, записав в свой актив два забитых мяча и три голевые передачи. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ибраим Сангаре трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: Caughtoffside
