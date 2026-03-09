Ман Юнайтед готовит новый трансфер? В поле зрения лидер середняка АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание опорного хавбека «Ноттингем Форест» и сборной Кот-д’Ивуара Ибраима Сангаре. Как сообщает портал Caught Offside, селекционный отдел «красных дьяволов» оказался под впечатлением от способности игрока выигрывать единоборства и сохранять спокойствие в сложных игровых эпизодах.

По данным инсайдеров, руководство «лесников», которое приобрело футболиста в 2023 году за сумму около 35 млн евро, планирует выручить с продажи значительно больше.

В текущей кампании Сангаре провел 32 встречи во всех турнирах, записав в свой актив два забитых мяча и три голевые передачи. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.