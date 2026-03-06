Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренеры Тоттенхэма и Ноттингема входят в неприятный рейтинг
Англия
06 марта 2026, 19:09 | Обновлено 06 марта 2026, 19:10
110
0

Тренеры Тоттенхэма и Ноттингема входят в неприятный рейтинг

Вспомним тренеров, не одержавших ни одной победы с командами АПЛ, и меньше всего работавших с клубом

Тренеры Тоттенхэма и Ноттингема входят в неприятный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главные тренеры Тоттенхэм Хотспур Игор Тудор и Ноттингем Форест Витор Перейра в первых своих трех матчах АПЛ не одержали ни одной победы.

Тем самым они оба попали в рейтинг тренеров, не выигравших ни одного матча в Премьер-лиге во главе одной команды.

На данный момент в данном печальном списке всего 5 тренеров находятся выше.

Антирекорд АПЛ держит Пол Джуэлл, который в период с 2007 по 2008 годы не победил ни в одном из 24 матчей во главе Дерби Каунти!

Терри Коннор покинул Вулверхэмптон после 13 безвыигрышных матчей в период с 2011 по 2012 годы.

5 матчей без побед в пассиве Анге Постекоглу (Ноттингем Форест, 2025), по 4 – Франко де Бура (Кристалл Пэлас, 2017) и Сэма Эллардайса (Лидс Юнайтед, 2023).

Тренеры с наибольшим количеством матчей без победы во главе одного клуба в АПЛ

  • 24 – Пол Джуэлл (Дерби Каунти), 2007-2008
  • 13 – Терри Коннор (Вулверхэмптон), 2011-2012
  • 5 – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест), 2025
  • 4 – Сэм Эллардайс (Лидс Юнайтед), 2023
  • 4 – Франк де Бур (Кристал Пэлас), 2017
  • 3 – Игорь Тудор (Тоттенхэм Хотспур), 2026
  • 3 – Витор Перейра (Ноттингем Форест), 2026

Если дела у Тудора и Перейры и дальше будут идти подобным образом, то они могут попасть и в другой рейтинг, список топ-10 тренеров с наименьшим количеством дней во главе клуба АПЛ.

Тренеры с наименьшим количеством дней во главе клуба АПЛ

  • 30 – Сэм Эллардайс (Лидс Юнайтед)
  • 39 – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест)
  • 40 – Лес Рид (Чарльтон Атлетик)
  • 67 – Хави Гарсия (Лидс Юнайтед)
  • 72 – Франк де Бур (Кристал Пэлас)
  • 75 – Рене Меленстен (Фулхэм)
  • 80 – Дин Смит (Лестер Сити)
  • 84 – Боб Брэдли (Суонси)
  • 85 – Кике Санчес Флорес (Уотфорд)
  • 94 – Натан Джонс (Саутгемптон)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Ноттингем Форест Игор Тудор Витор Перейра
Сергей Турчак Источник: Instagram
