Тренеры Тоттенхэма и Ноттингема входят в неприятный рейтинг

Главные тренеры Тоттенхэм Хотспур Игор Тудор и Ноттингем Форест Витор Перейра в первых своих трех матчах АПЛ не одержали ни одной победы.

Тем самым они оба попали в рейтинг тренеров, не выигравших ни одного матча в Премьер-лиге во главе одной команды.

На данный момент в данном печальном списке всего 5 тренеров находятся выше.

Антирекорд АПЛ держит Пол Джуэлл, который в период с 2007 по 2008 годы не победил ни в одном из 24 матчей во главе Дерби Каунти!

Терри Коннор покинул Вулверхэмптон после 13 безвыигрышных матчей в период с 2011 по 2012 годы.

5 матчей без побед в пассиве Анге Постекоглу (Ноттингем Форест, 2025), по 4 – Франко де Бура (Кристалл Пэлас, 2017) и Сэма Эллардайса (Лидс Юнайтед, 2023).

Тренеры с наибольшим количеством матчей без победы во главе одного клуба в АПЛ

24 – Пол Джуэлл (Дерби Каунти), 2007-2008

13 – Терри Коннор (Вулверхэмптон), 2011-2012

5 – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест), 2025

4 – Сэм Эллардайс (Лидс Юнайтед), 2023

4 – Франк де Бур (Кристал Пэлас), 2017

3 – Игорь Тудор (Тоттенхэм Хотспур), 2026

3 – Витор Перейра (Ноттингем Форест), 2026

Если дела у Тудора и Перейры и дальше будут идти подобным образом, то они могут попасть и в другой рейтинг, список топ-10 тренеров с наименьшим количеством дней во главе клуба АПЛ.

Тренеры с наименьшим количеством дней во главе клуба АПЛ