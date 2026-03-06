Тренеры Тоттенхэма и Ноттингема входят в неприятный рейтинг
Вспомним тренеров, не одержавших ни одной победы с командами АПЛ, и меньше всего работавших с клубом
Главные тренеры Тоттенхэм Хотспур Игор Тудор и Ноттингем Форест Витор Перейра в первых своих трех матчах АПЛ не одержали ни одной победы.
Тем самым они оба попали в рейтинг тренеров, не выигравших ни одного матча в Премьер-лиге во главе одной команды.
На данный момент в данном печальном списке всего 5 тренеров находятся выше.
Антирекорд АПЛ держит Пол Джуэлл, который в период с 2007 по 2008 годы не победил ни в одном из 24 матчей во главе Дерби Каунти!
Терри Коннор покинул Вулверхэмптон после 13 безвыигрышных матчей в период с 2011 по 2012 годы.
5 матчей без побед в пассиве Анге Постекоглу (Ноттингем Форест, 2025), по 4 – Франко де Бура (Кристалл Пэлас, 2017) и Сэма Эллардайса (Лидс Юнайтед, 2023).
Тренеры с наибольшим количеством матчей без победы во главе одного клуба в АПЛ
- 24 – Пол Джуэлл (Дерби Каунти), 2007-2008
- 13 – Терри Коннор (Вулверхэмптон), 2011-2012
- 5 – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест), 2025
- 4 – Сэм Эллардайс (Лидс Юнайтед), 2023
- 4 – Франк де Бур (Кристал Пэлас), 2017
- 3 – Игорь Тудор (Тоттенхэм Хотспур), 2026
- 3 – Витор Перейра (Ноттингем Форест), 2026
Если дела у Тудора и Перейры и дальше будут идти подобным образом, то они могут попасть и в другой рейтинг, список топ-10 тренеров с наименьшим количеством дней во главе клуба АПЛ.
Тренеры с наименьшим количеством дней во главе клуба АПЛ
- 30 – Сэм Эллардайс (Лидс Юнайтед)
- 39 – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест)
- 40 – Лес Рид (Чарльтон Атлетик)
- 67 – Хави Гарсия (Лидс Юнайтед)
- 72 – Франк де Бур (Кристал Пэлас)
- 75 – Рене Меленстен (Фулхэм)
- 80 – Дин Смит (Лестер Сити)
- 84 – Боб Брэдли (Суонси)
- 85 – Кике Санчес Флорес (Уотфорд)
- 94 – Натан Джонс (Саутгемптон)
