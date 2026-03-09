Милан выиграл дерби: Аллегри сделал громкое заявление о борьбе за титул
Массимилиано сравнил нынешний успех с чемпионским годом
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал триумф в противостоянии с «Интером» (1:0) в рамках Серии А.
– В последний раз «россонери» побеждали в обоих дерби сезона еще в 2011 году. Вы помните, какой финал был у того розыгрыша?
– Тогда мы завоевали титул. Однако сейчас «Интер» оторвался на семь баллов, и это существенная дистанция. В нашем активе 60 очков, что позволяет удерживать «Ювентус» и «Комо» на расстоянии.
Полгода мы упорно трудились, чтобы выйти на пик формы к марту. Именно сейчас наступает решающая фаза чемпионата.
Коллектив прибавил в физическом плане, и эта победа была крайне важна. Нам приятно внимание руководства на трибунах, но работа еще не завершена. Мы довольны результатом, но нам не хватает еще одной победы для выполнения поставленной задачи.
В стартовой половине встречи мы показали высокую интенсивность, а после перерыва сели глубже, позволив сопернику делать навесы, которые не переросли в опасные моменты.
Мы действовали дисциплинированно в защите и имели несколько шансов впереди. Тем не менее, «Интер» по-прежнему остается главным претендентом на чемпионство, – отметил Аллегри в беседе с DAZN.
