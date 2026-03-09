Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан выиграл дерби: Аллегри сделал громкое заявление о борьбе за титул
Италия
Милан выиграл дерби: Аллегри сделал громкое заявление о борьбе за титул

Массимилиано сравнил нынешний успех с чемпионским годом

Милан выиграл дерби: Аллегри сделал громкое заявление о борьбе за титул
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал триумф в противостоянии с «Интером» (1:0) в рамках Серии А.

– В последний раз «россонери» побеждали в обоих дерби сезона еще в 2011 году. Вы помните, какой финал был у того розыгрыша?

– Тогда мы завоевали титул. Однако сейчас «Интер» оторвался на семь баллов, и это существенная дистанция. В нашем активе 60 очков, что позволяет удерживать «Ювентус» и «Комо» на расстоянии.

Полгода мы упорно трудились, чтобы выйти на пик формы к марту. Именно сейчас наступает решающая фаза чемпионата.

Коллектив прибавил в физическом плане, и эта победа была крайне важна. Нам приятно внимание руководства на трибунах, но работа еще не завершена. Мы довольны результатом, но нам не хватает еще одной победы для выполнения поставленной задачи.

В стартовой половине встречи мы показали высокую интенсивность, а после перерыва сели глубже, позволив сопернику делать навесы, которые не переросли в опасные моменты.

Мы действовали дисциплинированно в защите и имели несколько шансов впереди. Тем не менее, «Интер» по-прежнему остается главным претендентом на чемпионство, – отметил Аллегри в беседе с DAZN.

Массимилиано Аллегри Милан Интер Милан Серия A Комо Ювентус чемпионат Италии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Tuttomercatoweb
