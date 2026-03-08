Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 23:38
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо

Александр Денисов раскритиковал судейство

В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
ФК Полесья. Александр Денисов

Коммерческий директор «Полесья» Александр Денисов эмоционально прокомментировал судейство арбитра Николая Балакина в матче против «Динамо» Киев (1:2).

«Крайне сложно рассчитывать на победу, когда фактически с первых минут команда играет в меньшинстве и складывается ощущение, что приходится противостоять еще и арбитру.

Я в футболе очень давно – еще с 2001 года, поэтому видел немало разных ситуаций. Но эпизоды, которые произошли в первом тайме сегодняшнего матча, для меня выглядят абсолютно очевидными. Это очень серьезные ошибки и странные решения, которые вызывают большое удивление с нашей стороны.

Непонятно, как такой опытный рефери, как Балакин, находясь буквально в метре от момента, не увидел, что на Бражко не было фола. Так же возникает вопрос, почему он не зафиксировал прямую красную карточку для Беловара. Фактически арбитр должен был обратиться к VAR. Если бы он это сделал, пришлось бы принимать единственно правильное решение — удалять игрока «Динамо».

Хочу сказать еще и как коммерческий директор. Когда ты пытаешься сделать для болельщиков настоящий праздник — сегодня была первая домашняя игра, открытие фаншопа, весенняя атмосфера, много людей на трибунах — и вдруг один человек своими решениями перечеркивает все эти усилия.

Мы пытаемся удержать футбол, развивать его и поднимать на высокий уровень, но подобные ситуации отбрасывают все назад в непонятном направлении.

Думаю, у всех остались большое разочарование и боль от того, что сегодня произошло на поле с точки зрения судейства», — сказал Денисов.

Комментарии 7
Dovbush
Ще один іксперд виліз. Краще б правила вивчив. Мабуть за поразку Буткевич з них всіх гроші зніме, що так у всіх підгоріло
+5
Александр Шевченко
Пенисофф ещё тот пополиз, помню как ему срачей в киевском метро надевали, за заказухи против Динамо 
+4
Олександр Січкаренко
Біль була від гри Полісся з одним ударом по воротам за другий тайм. Арбітр помилявся в обидва боки, вам пенальті дав і ще не задоволені треба два чи три щоб Житомир виграв
+2
AK.228
😂😂
+2
Микола Захарченко
Це , Саня , Великий футбол ...
0
Перший Серед Рівних в бані
полностью согласен
-7
Oleksandr
Абсолютно вірно все сказано. Арбітр продажно витягнув Диряво за вуха 
-8
