В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо

Коммерческий директор «Полесья» Александр Денисов эмоционально прокомментировал судейство арбитра Николая Балакина в матче против «Динамо» Киев (1:2).

«Крайне сложно рассчитывать на победу, когда фактически с первых минут команда играет в меньшинстве и складывается ощущение, что приходится противостоять еще и арбитру.

Я в футболе очень давно – еще с 2001 года, поэтому видел немало разных ситуаций. Но эпизоды, которые произошли в первом тайме сегодняшнего матча, для меня выглядят абсолютно очевидными. Это очень серьезные ошибки и странные решения, которые вызывают большое удивление с нашей стороны.

Непонятно, как такой опытный рефери, как Балакин, находясь буквально в метре от момента, не увидел, что на Бражко не было фола. Так же возникает вопрос, почему он не зафиксировал прямую красную карточку для Беловара. Фактически арбитр должен был обратиться к VAR. Если бы он это сделал, пришлось бы принимать единственно правильное решение — удалять игрока «Динамо».

Хочу сказать еще и как коммерческий директор. Когда ты пытаешься сделать для болельщиков настоящий праздник — сегодня была первая домашняя игра, открытие фаншопа, весенняя атмосфера, много людей на трибунах — и вдруг один человек своими решениями перечеркивает все эти усилия.

Мы пытаемся удержать футбол, развивать его и поднимать на высокий уровень, но подобные ситуации отбрасывают все назад в непонятном направлении.

Думаю, у всех остались большое разочарование и боль от того, что сегодня произошло на поле с точки зрения судейства», — сказал Денисов.