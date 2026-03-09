Воспитанник Шахтера будет выступать в чемпионате Кыргызстана

Назначенный в конце прошлого года на пост главного тренера киргизстанского «Мурас Юнайтед» экс-игрок сборной Украины Эдмар Галовский решил расширить отряд украинских легионеров в клубе.

Как стало известно Sport.ua, недавно к его рядам присоединился воспитанник донецкого «Шахтера» (U-17) и харьковского «Металлиста 1925» (U-19) Евгений Лещинский. Он стал уже восьмым по счету украинцем в составе «Мурас Юнайтед».

До его появления в Джалал-Абаде цвета этого клуба защищали Орест Костик, Глеб Грачев, Юрий Мате, Сергей Кулинич, Игорь Гончар, Олег Марчук и Андрей Бацула. Все они в прошлом сезоне стали обладателями серебряных медалей чемпионата Кыргызстана.

Ранее 21-летний Лещинский уже имел опыт выступлений за рубежом. В юношеском возрасте он успел поиграть в хорватской «Горице», венгерском «Диошдьёре», а затем защищал цвета словацкого SТК-1914 (Шаморин) и грузинского «Колхети-1913» (Поти).