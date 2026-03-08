Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»
Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу киевлян над Полесьем
Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло динамовцам победить «Полесье» в центральном поединке 19-го тура УПЛ (2:1):
«Если честно, то перед матчем я выше оценивал шансы волков благодаря лучшей организации игры. И сначала все для хозяев складывалось хорошо, они диктовали условия, не выбил их из колеи даже безосновательно отмененный гол. На свое взятие ворот киевлян полищуки награли, когда реализовали пенальти. И в этой сложной ситуации динамовцы приятно удивили своим желанием быстро восстановить паритет. За всплеск активности они были вознаграждены голом Матвея Пономаренко, забитым еще до перерыва.
Во втором тайме отличные бойцовские качества оставались весомым «козырем» киевлян. Их неуступчивость позволяла побеждать в единоборствах, опережать в подборах. Действиям игроков Полесья начало не хватать слаженности. И еще очень важно, что в рядах динамовцев был бомбардир – Пономаренко, который оформил «дубль» и внес весомый вклад в победу своей команды. Подопечные Игоря Костюка возвращают интригу в борьбе за медали».
Сейчас динамовцы идут четвертыми в таблице чемпионата Украины с 35 очками и лишь на один пункт отстают от «Полесья».
Видеообзор матча Полесье – Динамо (1:2)
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|13
|5
|1
|47 - 12
|15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк
|44
|2
|ЛНЗ
|18
|12
|2
|4
|23 - 11
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка
|38
|3
|Полесье
|19
|11
|3
|5
|32 - 14
|14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье
|36
|4
|Динамо Киев
|19
|10
|5
|4
|42 - 22
|13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев
|35
|5
|Кривбасс
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия
|31
|6
|Металлист 1925
|17
|7
|7
|3
|19 - 12
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|28
|7
|Колос Ковалевка
|19
|7
|7
|5
|18 - 19
|15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк
|28
|8
|Заря
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов
|27
|9
|Оболонь
|19
|6
|6
|7
|16 - 27
|13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь
|24
|10
|Верес
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|21
|11
|Карпаты Львов
|19
|4
|8
|7
|21 - 26
|13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов
|20
|12
|Кудровка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|14.03.26 15:30 Кудровка - Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев
|20
|13
|Рух Львов
|18
|6
|1
|11
|15 - 25
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов
|19
|14
|Эпицентр
|19
|5
|2
|12
|22 - 33
|15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр
|17
|15
|Александрия
|19
|2
|5
|12
|14 - 33
|14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия
|11
|16
|Полтава
|19
|2
|3
|14
|16 - 47
|13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр
|9
