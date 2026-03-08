Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло динамовцам победить «Полесье» в центральном поединке 19-го тура УПЛ (2:1):

«Если честно, то перед матчем я выше оценивал шансы волков благодаря лучшей организации игры. И сначала все для хозяев складывалось хорошо, они диктовали условия, не выбил их из колеи даже безосновательно отмененный гол. На свое взятие ворот киевлян полищуки награли, когда реализовали пенальти. И в этой сложной ситуации динамовцы приятно удивили своим желанием быстро восстановить паритет. За всплеск активности они были вознаграждены голом Матвея Пономаренко, забитым еще до перерыва.

Во втором тайме отличные бойцовские качества оставались весомым «козырем» киевлян. Их неуступчивость позволяла побеждать в единоборствах, опережать в подборах. Действиям игроков Полесья начало не хватать слаженности. И еще очень важно, что в рядах динамовцев был бомбардир – Пономаренко, который оформил «дубль» и внес весомый вклад в победу своей команды. Подопечные Игоря Костюка возвращают интригу в борьбе за медали».

Сейчас динамовцы идут четвертыми в таблице чемпионата Украины с 35 очками и лишь на один пункт отстают от «Полесья».

