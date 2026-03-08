Яремчук остался в резерве Лиона на матч против ФК Париж

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук остался в резерве команды на матч 25-го тура Лиги 1 2025/26 против ФК Париж.

Наставник Лиона Паулу Фонсека оставил украинца на скамейке для запасных. На острие атаки вышел Реми Имбер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Франции Лион с 46 очками занимает четвертое место. У ФК Париж 27 баллов и 13-я позиция.

Стартовые составы на матч Лион – ФК Париж