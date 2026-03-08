Франция08 марта 2026, 21:11 | Обновлено 08 марта 2026, 21:54
269
0
Яремчук остался в резерве Лиона на матч против ФК Париж
Роман начнет поединок 25-го тура Лиги 1 2025/26 на скамейке для запасных
08 марта 2026, 21:11 | Обновлено 08 марта 2026, 21:54
269
0
Украинский форвард Лиона Роман Яремчук остался в резерве команды на матч 25-го тура Лиги 1 2025/26 против ФК Париж.
Наставник Лиона Паулу Фонсека оставил украинца на скамейке для запасных. На острие атаки вышел Реми Имбер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Франции Лион с 46 очками занимает четвертое место. У ФК Париж 27 баллов и 13-я позиция.
Читайте также:Лион – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы на матч Лион – ФК Париж
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 марта 2026, 13:31 12
Дарья уступила Ханне Вандевинкель в решающем поединке словацкого 75-тысячника
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 10
Президент клуба – о Клоппе
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Футбол | 08.03.2026, 20:07
Футбол | 08.03.2026, 07:00
Комментарии 0
Популярные новости
07.03.2026, 11:10 33
07.03.2026, 07:02 26
07.03.2026, 05:02 1
06.03.2026, 23:48 5
08.03.2026, 09:20 18
06.03.2026, 23:49 18
07.03.2026, 05:12
07.03.2026, 15:05 33