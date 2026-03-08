Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
08 марта 2026, 21:11 | Обновлено 08 марта 2026, 21:54
Яремчук остался в резерве Лиона на матч против ФК Париж

Роман начнет поединок 25-го тура Лиги 1 2025/26 на скамейке для запасных

Яремчук остался в резерве Лиона на матч против ФК Париж
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук остался в резерве команды на матч 25-го тура Лиги 1 2025/26 против ФК Париж.

Наставник Лиона Паулу Фонсека оставил украинца на скамейке для запасных. На острие атаки вышел Реми Имбер.

В таблице чемпионата Франции Лион с 46 очками занимает четвертое место. У ФК Париж 27 баллов и 13-я позиция.

Стартовые составы на матч Лион – ФК Париж

Лион – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реванш за Кубок. Лучший бомбардир Лиги 1 принес Марселю победу над Тулузой
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
