Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лион – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Лион
08.03.2026 21:45
ФК Париж
Франция
08 марта 2026, 11:37 | Обновлено 08 марта 2026, 11:38
Смотрите 8 марта в 21:45 поединок чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

8 марта состоится матч между «Лионом» и «Парижем» в 25-м туре французской Лиги 1.

Команды встретятся на стадионе «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шанс заявить о себе может получить украинский форвард Роман Яремчук, который пользуется доверием у тренера «Лиона» Паулу Фонески.

Только в октябре 2025 года команды впервые пересеклись на футбольном поле: тот поединок завершился феерией голов (3:3).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – Париж
