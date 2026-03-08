Лион – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 21:45 поединок чемпионата Франции
8 марта состоится матч между «Лионом» и «Парижем» в 25-м туре французской Лиги 1.
Команды встретятся на стадионе «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Шанс заявить о себе может получить украинский форвард Роман Яремчук, который пользуется доверием у тренера «Лиона» Паулу Фонески.
Только в октябре 2025 года команды впервые пересеклись на футбольном поле: тот поединок завершился феерией голов (3:3).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лион – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судаков возобновил полноценные тренировки
На поединке между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность