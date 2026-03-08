8 марта состоится матч между «Лионом» и «Парижем» в 25-м туре французской Лиги 1.

Команды встретятся на стадионе «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шанс заявить о себе может получить украинский форвард Роман Яремчук, который пользуется доверием у тренера «Лиона» Паулу Фонески.

Только в октябре 2025 года команды впервые пересеклись на футбольном поле: тот поединок завершился феерией голов (3:3).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция