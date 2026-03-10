Довбик услышал неожиданные новости. История нападающего в Роме завершена

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 марта 2026, 07:00
Фергюсон вернется в «Брайтон»

10 марта 2026, 07:00
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Ирландский нападающий Эван Фергюсон перенесет операцию на левой лодыжке и после завершения сезона вернется в «Брайтон», сообщает журналист Николо Скира.

«История Эвана Фергюсона в «Роме» завершена. Он перенесет операцию, а после сезона вернется в Брайтон», — написал Скира.

В июле прошлого года «Рома» арендовала ирландца с правом выкупа за 40 млн евро. Последний раз Фергюсон выходил на поле 22 января в матче Лиги Европы против «Штутгарта».

Всего в этом сезоне Фергюсон провел 22 матча, забил 5 голов и отдал две голевые передачи.

