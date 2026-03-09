ФОТО. Полесье показало ногу своего игрока после удара Биловара
Эмерллаху получил травму
«Полесье» опубликовало фото ноги Линдона Эмерллаху после подката Кристиана Биловара в матче 19-го тура УПЛ против Динамо Киев, который завершился со счетом 1:2.
Инцидент произошел на 45+5-й минуте встречи: Биловар атаковал ногу полузащитника хозяев, но главный арбитр Николай Балакин не показал ни одной карточки.
Эпизод вызвал критику в стане житомирского клуба.
Ранее центральный защитник «Динамо» Кристиан Биловар поделился впечатлениями от выездной победы над «Полесьем» (2:1) в рамках 19-го тура УПЛ.
