ФОТО. Полесье показало ногу своего игрока после удара Биловара

«Полесье» опубликовало фото ноги Линдона Эмерллаху после подката Кристиана Биловара в матче 19-го тура УПЛ против Динамо Киев, который завершился со счетом 1:2.

Инцидент произошел на 45+5-й минуте встречи: Биловар атаковал ногу полузащитника хозяев, но главный арбитр Николай Балакин не показал ни одной карточки.

Эпизод вызвал критику в стане житомирского клуба.

Ранее центральный защитник «Динамо» Кристиан Биловар поделился впечатлениями от выездной победы над «Полесьем» (2:1) в рамках 19-го тура УПЛ.

