Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Полесье показало ногу своего игрока после удара Биловара
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 13:12 | Обновлено 09 марта 2026, 13:39
ФОТО. Полесье показало ногу своего игрока после удара Биловара

Эмерллаху получил травму

ФК Полесья. Линдон Эмерллаху

«Полесье» опубликовало фото ноги Линдона Эмерллаху после подката Кристиана Биловара в матче 19-го тура УПЛ против Динамо Киев, который завершился со счетом 1:2.

Инцидент произошел на 45+5-й минуте встречи: Биловар атаковал ногу полузащитника хозяев, но главный арбитр Николай Балакин не показал ни одной карточки.

Эпизод вызвал критику в стане житомирского клуба.

Ранее центральный защитник «Динамо» Кристиан Биловар поделился впечатлениями от выездной победы над «Полесьем» (2:1) в рамках 19-го тура УПЛ.

Test
В музей її хай здадуть....  Хоча за таку гру Зяткя потрібно виганяти але разом з Чоботенком і Гуцуляком( за удар коліном в голову та відмашку).
Ответить
+2
vbrjkf
То нехай йде в балет. Там не б'ють по ногам і дівчат навалом...
Ответить
+1
easterly
Ответить
+1
olex.mykhailov
Оці дві царапини а крику на всю Україну???
Ответить
+1
AK.228
Зять ни в чем не виноват 
Ответить
-1
