  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  Биловар ответил Ротаню, который раскритиковал судейство после игры с Динамо
08 марта 2026, 22:02
Биловар ответил Ротаню, который раскритиковал судейство после игры с Динамо

Кристиан – о матче с «Полесьем»

Биловар ответил Ротаню, который раскритиковал судейство после игры с Динамо
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Центральный защитник «Динамо» Кристиан Биловар поделился впечатлениями от выездной победы над «Полесьем» (2:1) в рамках 19-го тура УПЛ.

– Кристиан, наверное, это самый сложный поединок для вашей команды во втором круге после возобновления чемпионата, потому что в первом тайме было очень много давления у ваших ворот и соперник создавал значительно больше моментов, будем говорить откровенно. Но у вас снова сработала эта схема, где вы быстро и удачно начинаете второй тайм. Я так понимаю, что на этом акцент делает сейчас тренерский штаб?

– Конечно, интересная игра, которая давалась обеим командам. В «Полесье» достаточно квалифицированные игроки, так же как и у нас, именно поэтому был такой накал. Не скажу, что мы делаем ставку на второй тайм, нет такого. Некоторые игроки первый раз играют в таком матче, где-то допускали какие-то ошибки, и просто тренерский штаб в перерыве внес поправки, поэтому второй тайм где-то легче дается.

– Вопрос о Матвее Пономаренко. Если давать какие-то прозвища, наверное, «Танк» ему подойдет. Безумная статистика сейчас, он просто проталкивает соперников... Вам, возможно, на тренировках против него так же сложно играть и действовать, как и соперникам?

– Ну, на тренировках не скажу, что нам очень сложно, потому что, возможно, он нас немного жалеет (улыбается). Но нет, прежде всего скажу, что он очень трудолюбивый парень, он много работает в тренировочном процессе и где-то его психологическое состояние я пожелал бы каждому. Потому что если ему что-то не удается, он не обращает на это внимания, потом он там однажды потерял шанс, даже два раза потерял – потом бам-бам, два гола и ты ему ни слова не можешь сказать.

– Сегодня был огромный накал, много эмоций, много толкотни. Вы там в первом тайме сильно возмутились после подката. Во время паузы в перерыве вы пересматривали тот момент, когда с рефери начали общаться о том, что ничего не было, а он еще ВАР пересматривал на красную карточку? И потом еще та толчея с Эмерллаху была, когда вы шли...

– Это просто эмоции. Конечно, когда игра близкая, то высокий градус эмоций. Когда мы выиграли в первом круге со счетом 4:1, то они ничего не ходили, не рассказывали и никаких эмоций у них не было. Сейчас же они там рассказывают – красная, не красная... Если бы показал красную, возможно, мы бы и вдесятером у них выиграли. Я не знаю, как бы было, а возможно, они бы выиграли... Рефери – это такой же человек, как и мы все. Они ошиблись – пропустили два гола, мы ошиблись – пропустили один гол. Рефери тоже может ошибаться, возможно, там и не было красной карточки, как они рассказывают. Я не видел момента.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
GloryUkraine
Гол Полісся відмінив правильно, але якби момент не закінчився голом, то порушення, яке сталося поряд з ним,не зафіксував би. Мав ставити пенальті на Волошині, але навіть не переглядав ВАР.
Повинен був дати пряму червону Біловару. 
Більше ніби суттєвих помилок не було.
