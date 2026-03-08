СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Милан – Интер

3.40 – 3.17 – 2.47

21:45 Лион – Париж

1.66 – 4.25 – 5.68

22:00 Валенсия – Алавес

2.29 – 3.15 – 3.84

22:30 Санта-Клара – Витория Гимараеш

2.51 – 3.08 – 3.25

