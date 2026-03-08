Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 марта 2026, 20:16
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Милан – Интер

Ggbet 3.40 – 3.17 – 2.47

21:45 Лион – Париж

Ggbet 1.66 – 4.25 – 5.68

22:00 Валенсия – Алавес

Ggbet 2.29 – 3.15 – 3.84

22:30 Санта-Клара – Витория Гимараеш

Ggbet 2.51 – 3.08 – 3.25

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

