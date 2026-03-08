Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Гуцуляк открыл счет в матче между Полесьем и Динамо
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 18:51 | Обновлено 08 марта 2026, 19:24
Вингер житомирской команды реализовал пенальти

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер Алексей Гуцуляк вывел «Полесье» вперед в матче УПЛ с киевским «Динамо».

Поединок 19-го тура чемпионата Украины проходит в Житомире на стадионе «Центральный».

На 40-й минуте встречи Алексей Гуцуляк реализовал пенальти в ворота Руслана Нещерета, который был назначен после игры руками в штрафной площади от Максима Коробова. Счет на табло – 1:0.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
