Украинский вингер Алексей Гуцуляк вывел «Полесье» вперед в матче УПЛ с киевским «Динамо».

Поединок 19-го тура чемпионата Украины проходит в Житомире на стадионе «Центральный».

На 40-й минуте встречи Алексей Гуцуляк реализовал пенальти в ворота Руслана Нещерета, который был назначен после игры руками в штрафной площади от Максима Коробова. Счет на табло – 1:0.

ВИДЕО. Как Гуцуляк открыл счет в матче между Полесьем и Динамо