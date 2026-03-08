Украина. Премьер лига08 марта 2026, 18:51 | Обновлено 08 марта 2026, 19:24
ВИДЕО. Как Гуцуляк открыл счет в матче между Полесьем и Динамо
Вингер житомирской команды реализовал пенальти
08 марта 2026, 18:51 | Обновлено 08 марта 2026, 19:24
Украинский вингер Алексей Гуцуляк вывел «Полесье» вперед в матче УПЛ с киевским «Динамо».
Поединок 19-го тура чемпионата Украины проходит в Житомире на стадионе «Центральный».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 40-й минуте встречи Алексей Гуцуляк реализовал пенальти в ворота Руслана Нещерета, который был назначен после игры руками в штрафной площади от Максима Коробова. Счет на табло – 1:0.
