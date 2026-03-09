Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко получил неожиданное предложение относительно своего будущего
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 09:02
Морозюк хочет видеть футболиста в медиалиге

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк поделился мыслями о легенде киевлян Андрее Ярмоленко.

– Ярмоленко говорил, что это его последний сезон. Не говорили с ним, чтобы после завершения профессиональной карьеры он поиграл в медиалиге?

– Разве что в шутку. Думаю, он будет сосредоточен на организационной работе в «Динамо», и я верю, что у него все получится. Но параллельно он может попробовать свои силы и в медиафутболе – одно другому не мешает. Рано или поздно появляется тоска по эмоциям, которую не получишь, просто бегая с друзьями. Медиафутбол на таком уровне может заполнить этот пробел. Возможно, Андрей создаст свою команду – все может быть. Человек живет футболом и любит эту игру. Я уверен, что он многое даст футболу, даже после завершения профессиональной карьеры.

Николай Морозюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко медиафутбол
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
