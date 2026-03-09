Ярмоленко получил неожиданное предложение относительно своего будущего

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк поделился мыслями о легенде киевлян Андрее Ярмоленко.

– Ярмоленко говорил, что это его последний сезон. Не говорили с ним, чтобы после завершения профессиональной карьеры он поиграл в медиалиге?

– Разве что в шутку. Думаю, он будет сосредоточен на организационной работе в «Динамо», и я верю, что у него все получится. Но параллельно он может попробовать свои силы и в медиафутболе – одно другому не мешает. Рано или поздно появляется тоска по эмоциям, которую не получишь, просто бегая с друзьями. Медиафутбол на таком уровне может заполнить этот пробел. Возможно, Андрей создаст свою команду – все может быть. Человек живет футболом и любит эту игру. Я уверен, что он многое даст футболу, даже после завершения профессиональной карьеры.