Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как возглавил национальную сборную Украины по футболу.

Ребров рассказал, что главным инициатором его приглашения в сборную Украины стал президент Украины Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский позвонил мне и сказал, что я нужен стране. Я чувствую ответственность перед Украиной, поэтому не мог отказать. Мне нравится работать главным тренером сборной», – рассказал Ребров.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.