Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Главный тренер – о том, как возглавил сборную
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как возглавил национальную сборную Украины по футболу.
Ребров рассказал, что главным инициатором его приглашения в сборную Украины стал президент Украины Владимир Зеленский.
«Владимир Зеленский позвонил мне и сказал, что я нужен стране. Я чувствую ответственность перед Украиной, поэтому не мог отказать. Мне нравится работать главным тренером сборной», – рассказал Ребров.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.
