Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 23:42 |
656
2

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента

Главный тренер – о том, как возглавил сборную

08 марта 2026, 23:42 |
656
2 Comments
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как возглавил национальную сборную Украины по футболу.

Ребров рассказал, что главным инициатором его приглашения в сборную Украины стал президент Украины Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский позвонил мне и сказал, что я нужен стране. Я чувствую ответственность перед Украиной, поэтому не мог отказать. Мне нравится работать главным тренером сборной», – рассказал Ребров.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.

По теме:
Верес – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Magyar Nemzet
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 08 марта 2026, 22:55 0
Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Серии А 2025/26

Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08 марта 2026, 20:27 163
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире

Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 08.03.2026, 21:25
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Футбол | 08.03.2026, 08:59
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dovbush
два клоуни.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32 1
Бокс
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем