8 марта на Месталье пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Команда уже давно не напоминает о себе какими-то успехами, и не удивительно, что нынешнего владельца, Питера Лима, на трибунах откровенно ненавидят. Впрочем, последнее его знаковое решение было верным: провалив первый круг прошлого сезона, футболисты получили в качестве главного тренера Карлоса Корберана - и сумели уверенно оторваться от опасной зоны.

В новом чемпионате получается непросто. Но есть и действительно хорошие матчи и даже удачные отрезки. Вот и сейчас, опасно приблизившись к зоне вылета после трех поражений, взяли важные победы над Леванте на выезде и Осасуной дома. Но, во-первых, между этими успехами была еще одна неудача, в виде 1:2 с Вильярреалом. Во-вторых, пока что лучшего из тройки аутсайдеров, Мальорку, опережают на дистанцию в одну победу, 27 против 24.

Алавес

Клуб не так давно окунался в Сегунду. Но, сумев быстро вернуться, потом сумел себе выстроить репутацию достаточно крепкого середняка. Вот и в прошлом сезоне представитель Витории с 42 очками финишировала на пятнадцатой позиции. А ведь тогда была очень плотная конкуренция, и Леганес, у которого было только на два меньше, с восемнадцатого места отправился на понижение.

Долгое время казалось, что команда на этот раз обойдется без серьезной нервотрепки. Январь закончили победами над Бетисом и Эспаньолом. Но потом и из кубка вылетели, проиграв Реалу Сосьедад, и в чемпионате Испании взяли всего два очка в четырех крайних турах. Дошло до того, что в прошлом туре уступили 0:2 новичку-аутсайдеру, Леванте.

Статистика личных встреч

Вот уже в шести крайних очных официальных поединках не проигрывал Алавес. Правла, в двух из трех последних матчах, в том числе и в октябре, были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости вряд ли и за ничью зацепятся. Ставим на то, хозяева выжмут максимум, победив (коэффициент - 2,15 по линии БК betking).