  4. Ян ЮРЧЕЦ: «Все разочарованы, потому что не взяли три очка»
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 18:34 | Обновлено 08 марта 2026, 18:35
Защитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Оболонью»

ФК Кривбасс. Ян Юрчец

В поединке 19-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграл вничью 0:0 с «Оболонью». Впечатлениями о матче поделился хорватский защитник криворожского клуба Ян Юрчец.

– Ян, как ты можешь подытожить противостояние?

– Мы очень разочарованы – и команда, и тренерский штаб. С самого начала были непростые условия, к тому же поле не лучшего качества. Но это не должно быть оправданием для нас, конечно, условия одинаковые для обеих команд. Я считаю, что мы были лучше в обоих таймах, но, к сожалению, не реализовали свои моменты и сыграли вничью.

– Ожидали ли вы именно такой игры от соперника?

– Да, знали, что будет тяжело и что они большую часть времени будут играть так, как и играли раньше – в обороне. Мы хотели создавать моменты через кроссы и быстрое перемещение мяча. Но не забили.

– Поделись, что тренер сказал в раздевалке после первого тайма и после матча?

– Перед игрой мы планировали придерживаться наставлений тренера, и, я думаю, нам это удалось. В перерыве Патрик говорил, что нам нужно быстрее действовать с мячом, выходить на позиции для подач и давить на их защитную линию. После матча он подчеркнул, что мы все разочарованы, потому что не взяли три очка сегодня. Но при этом он отметил, что игра показала много аспектов, над которыми можем работать на тренировках и исправлять ошибки. Надеюсь, мы извлечем урок из этого и станем лучше в следующем туре.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь - Кривбасс Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Ян Юрчец
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
