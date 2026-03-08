С дублем легионера. Колос – Черноморец – 2:0. Видео голов и обзор матча
Победу «Колосу» принесли два мяча Ардита Тахири
«Колос» на своем поле провел контрольный матч с одесским «Черноморцем». Поединок завершился победой подопечных Руслана Костышина со счетом 2:0.
Одна из атак «Колос» в первом тайме завершилась фолом в штрафной «Черноморца». Пенальти четко реализовал Ардит Тахири, пробив в правый нижний угол.
Через четыре минуты счет стал 2:0. Автором гола снова стал косовский легионер «Колоса».
Второй тайм прошел без забитых мячей.
Товарищеский матч. Ковалевка. 8 марта
«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:0
Голы: Тахири, 32 (пенальти), 36
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
