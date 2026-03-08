С дублем легионера. Колос – Черноморец – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Колос» на своем поле провел контрольный матч с одесским «Черноморцем». Поединок завершился победой подопечных Руслана Костышина со счетом 2:0.

Одна из атак «Колос» в первом тайме завершилась фолом в штрафной «Черноморца». Пенальти четко реализовал Ардит Тахири, пробив в правый нижний угол.

Через четыре минуты счет стал 2:0. Автором гола снова стал косовский легионер «Колоса».

Второй тайм прошел без забитых мячей.

Товарищеский матч. Ковалевка. 8 марта

«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:0

Голы: Тахири, 32 (пенальти), 36

