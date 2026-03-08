Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С дублем легионера. Колос – Черноморец – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
С дублем легионера. Колос – Черноморец – 2:0. Видео голов и обзор матча

Победу «Колосу» принесли два мяча Ардита Тахири

ФК Колос

«Колос» на своем поле провел контрольный матч с одесским «Черноморцем». Поединок завершился победой подопечных Руслана Костышина со счетом 2:0.

Одна из атак «Колос» в первом тайме завершилась фолом в штрафной «Черноморца». Пенальти четко реализовал Ардит Тахири, пробив в правый нижний угол.

Через четыре минуты счет стал 2:0. Автором гола снова стал косовский легионер «Колоса».

Второй тайм прошел без забитых мячей.

Товарищеский матч. Ковалевка. 8 марта

«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:0

Голы: Тахири, 32 (пенальти), 36

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Колос - Черноморец контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Ардит Тахири видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
