Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 16:19 |
Дубль Тахири. Колос в товарищеском матче обыграл Черноморец

Поединок «Колос» – «Черноморец» завершился со счетом 2:0

Дубль Тахири. Колос в товарищеском матче обыграл Черноморец
ФК Колос

После поражения в матче 19-го тура УПЛ от «Эпицентра» со счетом 0:4, «Колос» на своем поле сыграл товарищеский матч с одесским «Черноморцем». Поединок завершился победой команды Руслана Костышина со счетом 2:0.

Одна из атак «Колос» завершилась нарушением правил в штрафной «Черноморца». Пенальти реализовал Ардит Тахири, пробив в правый нижний угол.

А спустя четыре минуты в ворота «Черноморца» влетел второй мяч. Автором гола снова стал косовский легионер «Колоса».

Во втором тайме команды не забивали.

Товарищеский матч. Ковалевка. 8 марта

«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:0

Голы: Тахири, 32 (пенальти), 36

Видеозапись матча

