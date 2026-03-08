Дубль Тахири. Колос в товарищеском матче обыграл Черноморец
Поединок «Колос» – «Черноморец» завершился со счетом 2:0
После поражения в матче 19-го тура УПЛ от «Эпицентра» со счетом 0:4, «Колос» на своем поле сыграл товарищеский матч с одесским «Черноморцем». Поединок завершился победой команды Руслана Костышина со счетом 2:0.
Одна из атак «Колос» завершилась нарушением правил в штрафной «Черноморца». Пенальти реализовал Ардит Тахири, пробив в правый нижний угол.
А спустя четыре минуты в ворота «Черноморца» влетел второй мяч. Автором гола снова стал косовский легионер «Колоса».
Во втором тайме команды не забивали.
Товарищеский матч. Ковалевка. 8 марта
«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:0
Голы: Тахири, 32 (пенальти), 36
Видеозапись матча
