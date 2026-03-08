8 марта на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Хетафе

Команда уже второй раз играет под руководством Пепе Бордаласа. Именно он - безусловно успешнейший наставник этого скромного столичного проекта, и в первую свою каденцию у него получилось быстро поднять подопечных из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Повторить подобное и близко не удается. С другой стороны, и в позапрошлом, и в прошлом сезоне хотя бы обеспечивали комфортный финиш на дистанции от зоны вылета.

В целом, нынешняя темпорада получается довольно уже типичной - без нервотрепки с борьбой за выживание, но без амбициозных целей. Правда, периодически удается выдавать неплохие серии. Вот и в последние недели получилось обыграть трех из четырех крайних соперников. В том числе в понедельник приятно удивили болельщиков победой в дерби с Реалом!

Бетис

Клуб - не менее тренерский. Но у Пеллегрини получается стабильнее и просто лучше, впрочем, и кадровый потенциал у него куда выше, чем у следующего оппонента. В прошлом сезоне все закончилось финалом Лиги конференций при шестым месте в Примере. Сейчас, вполне возможно, будут более яркие результаты.

На этот раз испанцы выступают в более статусной Лиге Европы. И там на следующей неделе, с 1/8 финала с Панатинаикосом, начинать там плей-офф. Кстати, подходят к этому моменту не в лучшей форме. И с Райо Вальекано, и в дерби с Севильей были только результативные ничьи, и это на своем поле! С соседом Антони и компания вели 2:0, но потом пропустили дважды.

Статистика личных встреч

Вот уже в пяти очных поединках кряду Бетис не проигрывает этому оппоненту. Более того, 4:0 в декабре в родной Севилье стали для этой команды уже третьей победой в личных матчах подряд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут шансы на успех будут равными. Без голов при этом не обойдется, можно применить вариант с тотал больше 1,5 гола (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).