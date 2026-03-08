Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
08.03.2026 17:15 – перерыв 2 : 0
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 марта 2026, 16:33 | Обновлено 08 марта 2026, 17:30
237
0

Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 8 марта в 17:15 по Киеву

08 марта 2026, 16:33 | Обновлено 08 марта 2026, 17:30
237
0
Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда уже второй раз играет под руководством Пепе Бордаласа. Именно он - безусловно успешнейший наставник этого скромного столичного проекта, и в первую свою каденцию у него получилось быстро поднять подопечных из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Повторить подобное и близко не удается. С другой стороны, и в позапрошлом, и в прошлом сезоне хотя бы обеспечивали комфортный финиш на дистанции от зоны вылета.

В целом, нынешняя темпорада получается довольно уже типичной - без нервотрепки с борьбой за выживание, но без амбициозных целей. Правда, периодически удается выдавать неплохие серии. Вот и в последние недели получилось обыграть трех из четырех крайних соперников. В том числе в понедельник приятно удивили болельщиков победой в дерби с Реалом!

Бетис

Клуб - не менее тренерский. Но у Пеллегрини получается стабильнее и просто лучше, впрочем, и кадровый потенциал у него куда выше, чем у следующего оппонента. В прошлом сезоне все закончилось финалом Лиги конференций при шестым месте в Примере. Сейчас, вполне возможно, будут более яркие результаты.

На этот раз испанцы выступают в более статусной Лиге Европы. И там на следующей неделе, с 1/8 финала с Панатинаикосом, начинать там плей-офф. Кстати, подходят к этому моменту не в лучшей форме. И с Райо Вальекано, и в дерби с Севильей были только результативные ничьи, и это на своем поле! С соседом Антони и компания вели 2:0, но потом пропустили дважды.

Статистика личных встреч

Вот уже в пяти очных поединках кряду Бетис не проигрывает этому оппоненту. Более того, 4:0 в декабре в родной Севилье стали для этой команды уже третьей победой в личных матчах подряд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут шансы на успех будут равными. Без голов при этом не обойдется, можно применить вариант с тотал больше 1,5 гола (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
8 марта 2026 -
17:15
Бетис
Тотал голов больше 1.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ванат возглавляет рейтинг нападающих Ла Лиги по соотношению xG к ударам
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Хетафе Бетис Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Футбол | 08 марта 2026, 16:22 0
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Футбол | 08 марта 2026, 09:48 6
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»

Известный тренер оценил выступления Алексея Гуцуляка за главную команду страны

Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08.03.2026, 14:29
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем