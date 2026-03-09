Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо потеряло игрока перед матчем с Полесьем. Костюк все объяснил
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 10:27 |
615
0

Динамо потеряло игрока перед матчем с Полесьем. Костюк все объяснил

Вивчаренко заболел и не успел восстановиться до матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги

09 марта 2026, 10:27 |
615
0
Динамо потеряло игрока перед матчем с Полесьем. Костюк все объяснил
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал, что его команда из-за болезни потеряла защитника Константина Вивчаренко, который не попал в заявку на игру с «Полесьем» (2:1).

В воскресенье, 8 марта, «бело-синие» одолели житомирский клуб со счетом 2:1 и приблизились к команде Руслана Ротаня в турнирной таблице на расстояние в один балл.

«Вивчаренко заболел, и нам не удалось его восстановить до игры с «Полесьем». Потому на его позиции вышел Караваев и, я считаю, он был настоящим капитаном и при этом хорошо сыграл.

Во втором тайме мы вместо него выпустили Тымчика, поскольку на том фланге соперника повысилась активность. Этой заменой мы добавили там свежести и не давали сопернику создавать моменты», – рассказал Костюк.

В нынешнем сезоне Вивчаренко провел 19 матчей в составе киевского клуба, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

По теме:
Полесье проводит товарищеский матч с Левым Берегом
Клуб Украинской Премьер-лиги находится в катастрофическом положении
Буткевич заговорил о руководстве Динамо после скандального матча УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Игорь Костюк Константин Вивчаренко
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 08:11 32
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо

Сергей Кравченко раскритиковал судейство

Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»
Футбол | 09 марта 2026, 06:32 0
Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»
Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»

Бывший тренер и футболист – о Пономаренко

Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08.03.2026, 14:29
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
ФОТО. Футболистка Барселоны поразила своей красотой и стилем
Футбол | 09.03.2026, 02:45
ФОТО. Футболистка Барселоны поразила своей красотой и стилем
ФОТО. Футболистка Барселоны поразила своей красотой и стилем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 10
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем