Динамо потеряло игрока перед матчем с Полесьем. Костюк все объяснил

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал, что его команда из-за болезни потеряла защитника Константина Вивчаренко, который не попал в заявку на игру с «Полесьем» (2:1).

В воскресенье, 8 марта, «бело-синие» одолели житомирский клуб со счетом 2:1 и приблизились к команде Руслана Ротаня в турнирной таблице на расстояние в один балл.

«Вивчаренко заболел, и нам не удалось его восстановить до игры с «Полесьем». Потому на его позиции вышел Караваев и, я считаю, он был настоящим капитаном и при этом хорошо сыграл.

Во втором тайме мы вместо него выпустили Тымчика, поскольку на том фланге соперника повысилась активность. Этой заменой мы добавили там свежести и не давали сопернику создавать моменты», – рассказал Костюк.

В нынешнем сезоне Вивчаренко провел 19 матчей в составе киевского клуба, в которых отметился четырьмя результативными передачами.