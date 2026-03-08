Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла победить, пусть и в трех тяжелых сетах»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала непростую победу над Лаурой Зигемунд в матче 1/32 финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Элина, это была настоящая битва. Вы – настоящий боец, и знали, что сегодня придется быть именно такой против соперницы, которая ничего не отдаст просто так. Какая же это была война на корте. Вы, наверное, в восторге от этой победы.

– Да, безусловно, я очень рада, что смогла довести этот матч до победы, пусть и в трех тяжелых сетах. Но, знаете, я и не ожидала ничего другого от Лауры. Она замечательный боец, и я всегда была готова к такой борьбе. Поэтому я очень-очень рада, что смогла пройти дальше. И я очень благодарна всем, кто остался так поздно, чтобы поддержать. Это безумие.

– У вас так много всего происходит в жизни. Вы – мама, жена выдающегося игрока, который проводит свой последний сезон, вы также национальная героиня. Как вам удается совмещать все это и при этом сосредотачиваться на теннисе? Это действительно нас впечатляет. Как вы это делаете?

– Если честно, я и сама не знаю. Я все еще пытаюсь найти способ сбалансировать все это. Просто стараюсь наслаждаться каждым моментом: упорно работать на корте, а вне корта проводить время с семьей, с Гаэлем и нашей дочерью. Для нас действительно особенным является то, что этот год - последний в его карьере. Это очень особенное время, и я счастлива быть рядом с ним и вместе проходить этот путь.

– И напоследок. Для многих из нас было впечатляюще видеть, сколько мужества вам понадобилось в конце прошлого года, чтобы сказать: «Я возьму немного времени для себя, отдохну от тенниса». А потом вы вернулись с четкой целью. Вы мама, которая входит в топ-10, у вас было невероятное выступление в Австралии. Насколько вы гордитесь тем примером, который подаете, и той смелостью, которая была нужна для ваших решений? И теперь у вас больше всего побед в туре этого сезона – уже 16. Это довольно впечатляюще.

– Конечно, трудно сделать шаг назад от спорта, который ты любишь, и от всей той рутины, к которой привык. Это немного пугает. Но в то же время я чувствую, что когда делаешь шаг назад, то потом можешь сделать несколько шагов вперед. С таким насыщенным календарем, который у нас есть, и со всем давлением, с которым приходится сталкиваться, иногда очень важно прислушиваться к своему телу, к себе, дать себе время, а потом вернуться сильнее.

Свитолина переиграла Зигемунд со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 за 2 часа и 34 минуты. Следующей соперницей Элины будет Эшлин Крюгер.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Лаура Зигемунд