Олейникова и Калинина на 3-м турнире в Анталии могут сыграть в 1/8 финала
В квалификации турнира WTA 125 в Турции успешно стартовала Катарина Завацкая
На следующей недели в Анталии (Турция) стартует уже третий грунтовой турнир WTA 125.
В основную сетке заявлены две украинские теннисистк: Александра Олейникова (WTA 73) и Ангелина Калинина (WTA 189).
Олейникова снова посеяна под первым номером и в первом раунде встретится с Екатериной Горгодзе (Грузия, WTA 168). Калинина на старте соревнований сыграет против квалифайера.
Если Олейникова и Калинина выиграют свои поединки 1/16 финала, то во втором круге проведут очное противостояние. 8 марта Александра и Ангелина разыграли трофей второго турнира в Анталии – Калинина одержала победу в трех сетах.
В квалификации Антальи удачно стартовала Катарина Завацкая (WTA 294), которая за три часа сломила сопротивление Хулии Риеры (Аргентина, WTA 192). В финале отбора Катарина встретится с Еленой Приданкиной (WTA 206).
WTA 125 Анталья. Квалификация
- Катарина Завацкая (Украина) – Хулия Риера (Аргентина) [4] – 7:5, 1:6, 6:4
WTA 125 Анталья. Основная сетка. Жеребьевка для украинок
R1: Александра Олейникова [1] – Екатерина Горгодзе
R1: Ангелина Калинина – Q
R2:Александра Олейникова [1] / Екатерина Горгодзе – Ангелина Калинина / Q
