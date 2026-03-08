Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова и Калинина на 3-м турнире в Анталии могут сыграть в 1/8 финала
WTA
08 марта 2026, 16:31 |
328
2

Олейникова и Калинина на 3-м турнире в Анталии могут сыграть в 1/8 финала

В квалификации турнира WTA 125 в Турции успешно стартовала Катарина Завацкая

08 марта 2026, 16:31 |
328
2 Comments
Олейникова и Калинина на 3-м турнире в Анталии могут сыграть в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На следующей недели в Анталии (Турция) стартует уже третий грунтовой турнир WTA 125.

В основную сетке заявлены две украинские теннисистк: Александра Олейникова (WTA 73) и Ангелина Калинина (WTA 189).

Олейникова снова посеяна под первым номером и в первом раунде встретится с Екатериной Горгодзе (Грузия, WTA 168). Калинина на старте соревнований сыграет против квалифайера.

Если Олейникова и Калинина выиграют свои поединки 1/16 финала, то во втором круге проведут очное противостояние. 8 марта Александра и Ангелина разыграли трофей второго турнира в Анталии – Калинина одержала победу в трех сетах.

В квалификации Антальи удачно стартовала Катарина Завацкая (WTA 294), которая за три часа сломила сопротивление Хулии Риеры (Аргентина, WTA 192). В финале отбора Катарина встретится с Еленой Приданкиной (WTA 206).

WTA 125 Анталья. Квалификация

  • Катарина Завацкая (Украина) – Хулия Риера (Аргентина) [4] – 7:5, 1:6, 6:4

WTA 125 Анталья. Основная сетка. Жеребьевка для украинок

R1: Александра Олейникова [1] – Екатерина Горгодзе
R1: Ангелина Калинина – Q

R2: Александра Олейникова [1] / Екатерина Горгодзе – Ангелина Калинина / Q

По теме:
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Александра Олейникова – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
WTA Анталья Александра Олейникова Ангелина Калинина Катарина Завацкая Хулия Риера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 04:20 0
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/32 финала начнется 8 марта ориентировочно в 06:00 по Киеву

Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08 марта 2026, 08:12 3
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение

Александр будет сотрудничать с Zuffa Boxing

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07.03.2026, 17:58
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2026, 09:20
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Степан
Це ж було вже, не вистачає Antalya 4 щоб точно всі між собою переграли на цих МегаСараях.
Ответить
0
Олександр Кравченко
Головне щоб хтось не знявся з турніру бо наступний тиждень не грають Снігур і Подрез.
Ответить
0
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
06.03.2026, 17:03 18
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем