ВИДЕО. Бенфика, не проспи. Спортинг потерял баллы в борьбе за золото
«Львы» дважды выходили вперед по ходу матча, но так и не переиграли «Брагу»
7 марта прошел матч с участием «Браги» и «Спортинга» в 25-м туре португальской лиги.
Футбольное противостояние на «Эштадиу Муниципал де Брага» подарило болельщикам невероятную развязку.
«Львы» дважды по ходу матча выходили вперед, но дважды хозяева спасались.
Последний мяч в поединке был забит на 90+6 минуте с пенальти, этот гол установил ничью на табло – 2:2.
Такой результат пошатнул мечты «Спортинга» о золоте чемпионата, поскольку отставание от «Порту» до сих пор составляет три очка.
В свою очередь «Бенфика» будет иметь шанс догнать «львов» в таблице.
Интересно, что в этом туре состоится битва «Бенфики» и «Порту». Матч пройдет 8 марта в 20.00.
Чемпионат Португалии. 25-й тур, 6 марта
«Фамаликау» – «Арока» – 1:0
Гол: Пиньейро, 82
7 марта
«Брага» – «Спортинг» – 2:2
Голы: Орта, 34, Залазар, 90+6 (пен.) – Инасиус, 22, Суарес, 45+2 (пен.)
«Алверка» – АВС – 0:0
«Эшторил» – «Каза Пия» – 0:0
«Морейренсе» – «Насьонал» – 1:1
Голы: Семеду, 45+7 (пен.) – Баеса, 67
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|24
|21
|2
|1
|47 - 8
|08.03.26 20:00 Бенфика - Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту
|65
|2
|Спортинг Лиссабон
|25
|19
|5
|1
|64 - 14
|15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон
|62
|3
|Бенфика
|24
|17
|7
|0
|51 - 14
|08.03.26 20:00 Бенфика - Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика
|58
|4
|Брага
|25
|13
|7
|5
|52 - 25
|22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве
|46
|5
|Жил Висенте
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|08.03.26 17:30 Эштрела Амадора - Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау
|40
|6
|Фамаликау
|25
|11
|6
|8
|30 - 21
|14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС
|39
|7
|Морейренсе
|25
|10
|5
|10
|31 - 35
|15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте
|35
|8
|Эшторил
|25
|9
|7
|9
|46 - 42
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела
|34
|9
|Витория Гимараеш
|24
|9
|5
|10
|28 - 35
|08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе
|32
|10
|Алверка
|25
|7
|7
|11
|24 - 39
|14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка
|28
|11
|Арока
|25
|7
|5
|13
|32 - 53
|14.03.26 22:30 Арока - Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш
|26
|12
|Эштрела Амадора
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|08.03.26 17:30 Эштрела Амадора - Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора
|24
|13
|Каза Пия
|25
|5
|9
|11
|26 - 44
|20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|24
|14
|Насьонал
|25
|5
|7
|13
|29 - 37
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|22
|15
|Риу Аве
|24
|4
|9
|11
|23 - 44
|09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока
|21
|16
|Тондела
|24
|4
|7
|13
|19 - 38
|09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика
|19
|17
|Санта Клара
|24
|4
|7
|13
|20 - 31
|08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил
|19
|18
|АВС
|25
|1
|7
|17
|18 - 57
|15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС
|10
