Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Алверка
07.03.2026 17:30 – FT 0 : 0
АВС
Португалия
08 марта 2026, 14:58 | Обновлено 08 марта 2026, 15:11
210
0

ВИДЕО. Бенфика, не проспи. Спортинг потерял баллы в борьбе за золото

«Львы» дважды выходили вперед по ходу матча, но так и не переиграли «Брагу»

08 марта 2026, 14:58
210
0
ВИДЕО. Бенфика, не проспи. Спортинг потерял баллы в борьбе за золото
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта прошел матч с участием «Браги» и «Спортинга» в 25-м туре португальской лиги.

Футбольное противостояние на «Эштадиу Муниципал де Брага» подарило болельщикам невероятную развязку.

«Львы» дважды по ходу матча выходили вперед, но дважды хозяева спасались.

Последний мяч в поединке был забит на 90+6 минуте с пенальти, этот гол установил ничью на табло – 2:2.

Такой результат пошатнул мечты «Спортинга» о золоте чемпионата, поскольку отставание от «Порту» до сих пор составляет три очка.

В свою очередь «Бенфика» будет иметь шанс догнать «львов» в таблице.

Интересно, что в этом туре состоится битва «Бенфики» и «Порту». Матч пройдет 8 марта в 20.00.

Чемпионат Португалии. 25-й тур, 6 марта

«Фамаликау» – «Арока» – 1:0

Гол: Пиньейро, 82

7 марта

«Брага» – «Спортинг» – 2:2

Голы: Орта, 34, Залазар, 90+6 (пен.) – Инасиус, 22, Суарес, 45+2 (пен.)

«Алверка» – АВС – 0:0

«Эшторил» – «Каза Пия» – 0:0

«Морейренсе» – «Насьонал» – 1:1

Голы: Семеду, 45+7 (пен.) – Баеса, 67

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 24 21 2 1 47 - 8 08.03.26 20:00 Бенфика - Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту 65
2 Спортинг Лиссабон 25 19 5 1 64 - 14 15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон 62
3 Бенфика 24 17 7 0 51 - 14 08.03.26 20:00 Бенфика - Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика 58
4 Брага 25 13 7 5 52 - 25 22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве 46
5 Жил Висенте 24 11 7 6 35 - 23 08.03.26 17:30 Эштрела Амадора - Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау 40
6 Фамаликау 25 11 6 8 30 - 21 14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС 39
7 Морейренсе 25 10 5 10 31 - 35 15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте 35
8 Эшторил 25 9 7 9 46 - 42 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела 34
9 Витория Гимараеш 24 9 5 10 28 - 35 08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе 32
10 Алверка 25 7 7 11 24 - 39 14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка 28
11 Арока 25 7 5 13 32 - 53 14.03.26 22:30 Арока - Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш 26
12 Эштрела Амадора 24 5 9 10 26 - 41 08.03.26 17:30 Эштрела Амадора - Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора 24
13 Каза Пия 25 5 9 11 26 - 44 20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 24
14 Насьонал 25 5 7 13 29 - 37 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 22
15 Риу Аве 24 4 9 11 23 - 44 09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока 21
16 Тондела 24 4 7 13 19 - 38 09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика 19
17 Санта Клара 24 4 7 13 20 - 31 08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил 19
18 АВС 25 1 7 17 18 - 57 15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС 10
Полная таблица

Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Эшторил видео голов и обзор Фамаликау Насьонал Фуншал AVS Алверка Брага Морейренсе Каза Пия Арока Гонсалу Инасиу Рикарду Орта
