Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 14:49 |
1008
0

Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ

Владислав Кабаев пропускает старт второй части сезона УПЛ из-за повреждения

08 марта 2026, 14:49 |
1008
0
Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев пропускает старт второй части сезона УПЛ из-за повреждения. Футболист пропустил поединки против Движения (1:0), Эпицентра (4:0) и Ингульца (2:0).

Почему я не на поле, а на трибунах? Я здесь, потому что травма у меня. Что болит? Голеностоп», – лаконично сказал Владислав.

Уже в воскресенье, 8 марта, киевское Динамо сыграет против житомирского Полесья. Стартовый свисток раздастся в 18:00, но Владислав Кабаев не сыграет и в этом матче.

По теме:
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Заря – Полтава – 4:0. Хет-трик Андушича. Видео голов и обзор матча
ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави
Владислав Кабаев травма Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07 марта 2026, 15:05 33
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос

Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне УПЛ

Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Футбол | 07 марта 2026, 20:48 0
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд

Украинский вратарь может перейти в миланский Интер

Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Другие виды | 08.03.2026, 08:55
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Футбол | 07.03.2026, 18:59
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Футбол | 08.03.2026, 14:45
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 8
Бокс
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 1
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 142
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем