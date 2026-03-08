Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ

Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев пропускает старт второй части сезона УПЛ из-за повреждения. Футболист пропустил поединки против Движения (1:0), Эпицентра (4:0) и Ингульца (2:0).

Почему я не на поле, а на трибунах? Я здесь, потому что травма у меня. Что болит? Голеностоп», – лаконично сказал Владислав.

Уже в воскресенье, 8 марта, киевское Динамо сыграет против житомирского Полесья. Стартовый свисток раздастся в 18:00, но Владислав Кабаев не сыграет и в этом матче.