Украина. Премьер лига08 марта 2026, 14:49
Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ
Владислав Кабаев пропускает старт второй части сезона УПЛ из-за повреждения
Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев пропускает старт второй части сезона УПЛ из-за повреждения. Футболист пропустил поединки против Движения (1:0), Эпицентра (4:0) и Ингульца (2:0).
Почему я не на поле, а на трибунах? Я здесь, потому что травма у меня. Что болит? Голеностоп», – лаконично сказал Владислав.
Уже в воскресенье, 8 марта, киевское Динамо сыграет против житомирского Полесья. Стартовый свисток раздастся в 18:00, но Владислав Кабаев не сыграет и в этом матче.
