Битва за выживание. Названы составы команд на матч Карпаты – Кудровка

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 14:32 | Обновлено 08 марта 2026, 14:33
Оба клуба имеют одинаковое количество баллов

ФК Карпаты

«Карпаты» и «Кудровка» объявили стартовые составы на предстоящий поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды встретятся в городе Львов на стадионе «Украина». Матч начнется 8 марта в 15:30.

К началу поединка обе команды находятся рядом в турнирной таблице: «Кудровка» сейчас 13-я (19 очков), «Карпаты» – 12-е (19 очков).

Стартовые составы команд на матч Карпаты – Кудровка

«Карпаты»: Домчак, Лях, Педросо, Бабогло (К), Сыч, Сапуга, Эдсон, Костенко, Чебер, Бруниньо, Фаал

«Кудровка»: Караващенко, Фарина, Сердюк, Гусев, Мачелюк, Нагнойный, Сторчоус (К), Беляев, Морозко, Козак, Таипи

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Карпаты - Кудровка стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
