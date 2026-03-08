Битва за выживание. Названы составы команд на матч Карпаты – Кудровка
Оба клуба имеют одинаковое количество баллов
«Карпаты» и «Кудровка» объявили стартовые составы на предстоящий поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
Команды встретятся в городе Львов на стадионе «Украина». Матч начнется 8 марта в 15:30.
К началу поединка обе команды находятся рядом в турнирной таблице: «Кудровка» сейчас 13-я (19 очков), «Карпаты» – 12-е (19 очков).
Стартовые составы команд на матч Карпаты – Кудровка
«Карпаты»: Домчак, Лях, Педросо, Бабогло (К), Сыч, Сапуга, Эдсон, Костенко, Чебер, Бруниньо, Фаал
«Кудровка»: Караващенко, Фарина, Сердюк, Гусев, Мачелюк, Нагнойный, Сторчоус (К), Беляев, Морозко, Козак, Таипи
