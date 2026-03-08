ВИДЕО. Шедевр от Анджушича. Заря забила быстрый гол в ворота Полтавы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 13:19 | Обновлено 08 марта 2026, 13:20
Неманья нанес идеальный удар с-за пределов штрафной

ФК Заря. Неманья Андушич

8 марта в рамках 19-го тура УПЛ в 13:00 в Киеве на «Оболонь Арене» стартовал матч между «Зарей» и «Полтавой».

Уже на второй минуте счет в матче открыл Неманья Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и точно пробивший в ближний «девятку» ворот Минчева.

Для 29-летнего боснийского полузащитника этот гол стал четвертым в текущем сезоне УПЛ.

Видео гола:

Неманья Анджушич Заря - Полтава Заря Луганск Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
