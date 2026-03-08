Украина. Премьер лига08 марта 2026, 13:19 | Обновлено 08 марта 2026, 13:20
ВИДЕО. Шедевр от Анджушича. Заря забила быстрый гол в ворота Полтавы
Неманья нанес идеальный удар с-за пределов штрафной
8 марта в рамках 19-го тура УПЛ в 13:00 в Киеве на «Оболонь Арене» стартовал матч между «Зарей» и «Полтавой».
Уже на второй минуте счет в матче открыл Неманья Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и точно пробивший в ближний «девятку» ворот Минчева.
Для 29-летнего боснийского полузащитника этот гол стал четвертым в текущем сезоне УПЛ.
Видео гола:
