ВИДЕО. Шедевр от Анджушича. Заря забила быстрый гол в ворота Полтавы

8 марта в рамках 19-го тура УПЛ в 13:00 в Киеве на «Оболонь Арене» стартовал матч между «Зарей» и «Полтавой».

Уже на второй минуте счет в матче открыл Неманья Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и точно пробивший в ближний «девятку» ворот Минчева.

Для 29-летнего боснийского полузащитника этот гол стал четвертым в текущем сезоне УПЛ.

Видео гола: