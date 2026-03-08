Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Молодежные турниры
08 марта 2026, 13:11 | Обновлено 08 марта 2026, 13:26
Юношеская команда киевского «Динамо» продолжает идти без поражений

ФК Динамо

В поединке 19-го тура Национальной Лиги U-19 «Полесье» U-19 на своем поле встретилось с «Динамо» U-19. Поединок завершился вничью 1:1.

В первом тайме на поле шла равная борьба. Опасных моментов было мало. И все же «Динамо» U-19 на 34-й минуте удалось открыть счет. Отличился Виталий Лобко.

«Полесье» U-19 отыгралось после перерыва. На 56-й минуте Ростислав Човгаленко ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот Вячеслава Суркиса.

Национальная Лига U-19. 19-й тур. 7 марта

«Полесье» U-19 (Житомир) – «Динамо» U-19 (Киев) – 1:1

Голы: Човгаленко (56) – Лобко (34)

Видео голов и обзор матча

Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Полесье Житомир U-19 Виталий Лобко видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
