Полесье U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Юношеская команда киевского «Динамо» продолжает идти без поражений
В поединке 19-го тура Национальной Лиги U-19 «Полесье» U-19 на своем поле встретилось с «Динамо» U-19. Поединок завершился вничью 1:1.
В первом тайме на поле шла равная борьба. Опасных моментов было мало. И все же «Динамо» U-19 на 34-й минуте удалось открыть счет. Отличился Виталий Лобко.
«Полесье» U-19 отыгралось после перерыва. На 56-й минуте Ростислав Човгаленко ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот Вячеслава Суркиса.
Национальная Лига U-19. 19-й тур. 7 марта
«Полесье» U-19 (Житомир) – «Динамо» U-19 (Киев) – 2:1
Голы: Човгаленко (56) – Лобко (34)
Видео голов и обзор матча
