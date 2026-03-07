Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обменялись голами. Динамо U-19 и Полесье U-19 разошлись миром
Молодежные турниры
07 марта 2026, 14:41 | Обновлено 07 марта 2026, 14:43
Поединок юношеских команд «Полесья» и «Динамо» завершился со счетом 1:1

ФК Динамо

В поединке 19-го тура Национальной Лиги «Полесье» U-19 на своем поле встретилось с «Динамо» U-19. Команды сыграли вничью 1:1.

В первом тайме на поле шла равная борьба без большого количества опасных моментов. И все же динамовцам удалось открыть счет. На 34-й минуте отличился Виталий Лобко.

«Полесье» U-19 отыгралось на 56-й минуте. Ростислав Човгаленко ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот Вячеслава Суркиса.

Национальная Лига U-19. 19-й тур. 7 марта

«Полесье» U-19 (Житомир) – «Динамо» U-19 (Киев) – 2:1

Голы: Човгаленко (56) – Лобко (34)

«Полесье»: 1. Сунцов, 24. Човгаленко (2. Галий, 65), 29. Данфака, 4. М.Дикий (5. Олийнык, 64), 13. Коваль, 6. Гавриш, 23. Корж (8. Захаров, 78),75), 10. Караман, 25. Грищенко, 18. Лима (27. Семененко, 81), 21. Йока (11. Кулмалиев, 64).

«Динамо»: 71. Суркис, 11. Губенко, 4. Огородник, 6. Иваськив, 15. Д.Дикий, 30. Романюк (18. Озимай, 84), 22. Осипенко (20. Федоренко, 65), 8. Люсин, 21. Бекерский (17. Гродзинский, 78), 7. Андрейко, 9. Лобко.

чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев U-19 Полесье Житомир U-19 Виталий Лобко
