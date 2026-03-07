Обменялись голами. Динамо U-19 и Полесье U-19 разошлись миром

В поединке 19-го тура Национальной Лиги «Полесье» U-19 на своем поле встретилось с «Динамо» U-19. Команды сыграли вничью 1:1.

В первом тайме на поле шла равная борьба без большого количества опасных моментов. И все же динамовцам удалось открыть счет. На 34-й минуте отличился Виталий Лобко.

«Полесье» U-19 отыгралось на 56-й минуте. Ростислав Човгаленко ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот Вячеслава Суркиса.

Национальная Лига U-19. 19-й тур. 7 марта

«Полесье» U-19 (Житомир) – «Динамо» U-19 (Киев) – 2:1

Голы: Човгаленко (56) – Лобко (34)

«Полесье»: 1. Сунцов, 24. Човгаленко (2. Галий, 65), 29. Данфака, 4. М.Дикий (5. Олийнык, 64), 13. Коваль, 6. Гавриш, 23. Корж (8. Захаров, 78),75), 10. Караман, 25. Грищенко, 18. Лима (27. Семененко, 81), 21. Йока (11. Кулмалиев, 64).

«Динамо»: 71. Суркис, 11. Губенко, 4. Огородник, 6. Иваськив, 15. Д.Дикий, 30. Романюк (18. Озимай, 84), 22. Осипенко (20. Федоренко, 65), 8. Люсин, 21. Бекерский (17. Гродзинский, 78), 7. Андрейко, 9. Лобко.