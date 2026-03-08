Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 12:49 |
579
4

«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян

Известный в прошлом нападающий дал прогноз на центральный матч тура в УПЛ

08 марта 2026, 12:49 |
579
4 Comments
«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
Динамо. Динамо – Полесье

Сегодня, 8 марта в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 19-го тура. В Житомире встретятся «Полесье» и «Динамо». Свой прогноз на этот поединок эксклюзивно для сайта Sport.ua дал известный в прошлом нападающий Виктор Грачев.

– Истинную силу команды Игоря Костюка мы увидим, когда она будет встречаться с оппонентами из первой тройки, – сказал Грачев. – Вот, к примеру, сегодня «Динамо» сыграет с «Полесьем».

Думаю, много голов в этом поединке забито не будет. На данный момент, это две, приблизительно равные команды. Поэтому я предположу. Что матч завершится вничью – 1:1. Что явно не устроит киевлян.

До второго, а тем более, до первого места «бело-синим» не добраться, уж слишком много было потеряно в первой части чемпионата. В лучшем случае их ждет борьба за бронзу.

По теме:
ПАЛЯНИЦА: «Ничья в матче Полесье – Динамо пойдет на пользу житомирянам»
Известный европейский клуб положил глаз на игрока Кривбасса
Заря – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Виктор Грачев Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08 марта 2026, 07:00 0
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»

Жозе – о матче с «Порту»

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 15
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд

Полузащитник Оболони: «Это нарушение спровоцировал арбитр...»
Футбол | 08.03.2026, 12:14
Полузащитник Оболони: «Это нарушение спровоцировал арбитр...»
Полузащитник Оболони: «Это нарушение спровоцировал арбитр...»
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07.03.2026, 15:05
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Футбол | 07.03.2026, 19:15
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Кроти закуповуйте бояришник ,щоб відсвяткувати перемогу Динамо 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Ddd196
Грачов явно стібається.він знає що Динамо ніяке і готує попкорн
Ответить
-3
Євгеній Січкаренко
Сьогодні ми побачимо істинну слабкість динамо
Ответить
-5
Популярные новости
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 8
Бокс
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем