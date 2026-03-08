«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян

Сегодня, 8 марта в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 19-го тура. В Житомире встретятся «Полесье» и «Динамо». Свой прогноз на этот поединок эксклюзивно для сайта Sport.ua дал известный в прошлом нападающий Виктор Грачев.

– Истинную силу команды Игоря Костюка мы увидим, когда она будет встречаться с оппонентами из первой тройки, – сказал Грачев. – Вот, к примеру, сегодня «Динамо» сыграет с «Полесьем».

Думаю, много голов в этом поединке забито не будет. На данный момент, это две, приблизительно равные команды. Поэтому я предположу. Что матч завершится вничью – 1:1. Что явно не устроит киевлян.

До второго, а тем более, до первого места «бело-синим» не добраться, уж слишком много было потеряно в первой части чемпионата. В лучшем случае их ждет борьба за бронзу.