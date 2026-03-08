Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
08.03.2026 15:30
Кудровка
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 12:21 | Обновлено 08 марта 2026, 12:23
Карпаты – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 19-го тура УПЛ состоится 8 марта в 15:30 по киевскому времени

ФК Карпаты

8 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» сыграют против «Кудровки».

Поединок чемпионата Украины пройдет во Львове на стадионе «Украина».

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Карпаты – Кудровка
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.72 для «Карпат» и 4.88 для «Кудровки».

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига где смотреть Кудровка Карпаты - Кудровка смотреть онлайн
