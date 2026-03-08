8 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» сыграют против «Кудровки».

Поединок чемпионата Украины пройдет во Львове на стадионе «Украина».

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Карпаты – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

