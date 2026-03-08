Карпаты – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 19-го тура УПЛ состоится 8 марта в 15:30 по киевскому времени
8 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» сыграют против «Кудровки».
Поединок чемпионата Украины пройдет во Львове на стадионе «Украина».
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
