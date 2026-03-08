Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Заря и Полтава назвали стартовые составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 11:59 | Обновлено 08 марта 2026, 12:01
ФОТО. Заря и Полтава назвали стартовые составы на матч УПЛ

Матч 19-го тура УПЛ начнется в 13:00

Колаж sport.ua

В воскресенье, 8 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Заря» примет «Полтаву» в Киеве на стадионе «Оболонь Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Артем Михайлюк из Киева.

Турнирное положение команд на утро 8 марта: «Заря» имеет 24 очка и занимает 8-е место, а «Полтава» на последней строчке с 9 баллами.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Заря: Турбаевский – Пердута, Джордан, Янич, Жуниньо, Попара, Бах, Андушич, Вантух, Слесар, Будковский.

Полтава: Минчев – Кононов, Мисюра, Веремие́нко, Коцюмака, Даниленко, Дорошенко, Галенков, Одарюк, Пятов, Сухоручко.

Заря Луганск Полтава Заря - Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
