Эпицентр побил один из старейших «рекордов» УПЛ

В матче с «Колосом» (4:0) «Эпицентр» одержал первую победу в элитном дивизионе на своем поле. Премьерную викторию в родных стенах подопечные Сергея Нагорняка отпраздновали лишь в 9-м матче, побив, те самым, один из старейших «рекордов» УПЛ. Каменчане на одну игры превзошли прежнее «достижение», установленное «Одессой» еще в первом чемпионате Украины.

К слову, первую домашнюю победу с разницей в 4 и более мяча ранее одерживали только три клуба: «Шахтер» – 5:0 с винницкой «Нивой», «Торпедо» – 4:0 также с винницкой «Нивой» и ЦСКА – 4:0 с «Шахтером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые домашние победы клубов в УПЛ