Эпицентр побил один из старейших «рекордов» УПЛ
Каменчане отпраздновали первую домашнюю викторию лишь в 9-м матче
В матче с «Колосом» (4:0) «Эпицентр» одержал первую победу в элитном дивизионе на своем поле. Премьерную викторию в родных стенах подопечные Сергея Нагорняка отпраздновали лишь в 9-м матче, побив, те самым, один из старейших «рекордов» УПЛ. Каменчане на одну игры превзошли прежнее «достижение», установленное «Одессой» еще в первом чемпионате Украины.
К слову, первую домашнюю победу с разницей в 4 и более мяча ранее одерживали только три клуба: «Шахтер» – 5:0 с винницкой «Нивой», «Торпедо» – 4:0 также с винницкой «Нивой» и ЦСКА – 4:0 с «Шахтером».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые домашние победы клубов в УПЛ
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
9-й
|
Эпицентр
|
07.03.2026
|
Колос
|
4:0
|
8-й
|
Одесса
|
18.05.1992
|
Буковина
|
3:0
|
7-й
|
Рух
|
12.12.2020-
|
Днепр-1
|
4:1
|
6-й
|
Ингулец
|
29.11.2020-
|
Олимпик
|
2:1
|
5-й
|
Говерла
|
15.09.2001
|
Кривбасс
|
2:0
|
5-й
|
Севастополь
|
18.09.2010
|
Днепр
|
2:1
|
5-й
|
Десна
|
14.09.2018
|
Мариуполь
|
1:0
|
5-й
|
Оболонь (2013)
|
08.10.2023
|
Металлист 1925
|
1:0
|
4-й
|
Прикарпатье
|
30.03.1992
|
Одесса
|
1:0
|
4-й
|
Оболонь (1992)
|
02.09.2002
|
Металлург З
|
2:0
|
4-й
|
Борисфен
|
17.08.2003
|
Оболонь (1992)
|
1:0
