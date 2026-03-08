Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр побил один из старейших «рекордов» УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 11:33 | Обновлено 08 марта 2026, 11:40
Каменчане отпраздновали первую домашнюю викторию лишь в 9-м матче

08 марта 2026, 11:33 | Обновлено 08 марта 2026, 11:40
ФК Эпицентр

В матче с «Колосом» (4:0) «Эпицентр» одержал первую победу в элитном дивизионе на своем поле. Премьерную викторию в родных стенах подопечные Сергея Нагорняка отпраздновали лишь в 9-м матче, побив, те самым, один из старейших «рекордов» УПЛ. Каменчане на одну игры превзошли прежнее «достижение», установленное «Одессой» еще в первом чемпионате Украины.

К слову, первую домашнюю победу с разницей в 4 и более мяча ранее одерживали только три клуба: «Шахтер» – 5:0 с винницкой «Нивой», «Торпедо» – 4:0 также с винницкой «Нивой» и ЦСКА – 4:0 с «Шахтером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые домашние победы клубов в УПЛ

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

9-й

Эпицентр

07.03.2026

Колос

4:0

8-й

Одесса

18.05.1992

Буковина

3:0

7-й

Рух

12.12.2020-

Днепр-1

4:1

6-й

Ингулец

29.11.2020-

Олимпик

2:1

5-й

Говерла

15.09.2001

Кривбасс

2:0

5-й

Севастополь

18.09.2010

Днепр

2:1

5-й

Десна

14.09.2018

Мариуполь

1:0

5-й

Оболонь (2013)

08.10.2023

Металлист 1925

1:0

4-й

Прикарпатье

30.03.1992

Одесса

1:0

4-й

Оболонь (1992)

02.09.2002

Металлург З

2:0

4-й

Борисфен

17.08.2003

Оболонь (1992)

1:0

