Дарья Снигур – Ханне Вандевинкель. Финал в Трнаве. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеообзор финального матча на турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия
8 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В финале украинка встретится с первой сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Вандевинкель.
Победительница соревнований станет чемпионкой 75-тысячника.
