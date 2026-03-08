Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дарья Снигур – Ханне Вандевинкель. Финал в Трнаве. Смотреть онлайн. LIVE
08 марта 2026, 10:57
Дарья Снигур – Ханне Вандевинкель. Финал в Трнаве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеообзор финального матча на турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия

Дарья Снигур – Ханне Вандевинкель. Финал в Трнаве. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

8 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинка встретится с первой сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Вандевинкель.

Победительница соревнований станет чемпионкой 75-тысячника.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.03
Снигур вышла во второй финал подряд и поборется за трофей в Трнаве
Снигур выиграла восьмой матч подряд, выйдя в полуфинал турнира в Трнаве
Дарья Снигур Ханне Вандевинкель смотреть онлайн ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
