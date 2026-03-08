ДС Юнайтед

В ночь на 8 марта Интер Майами переиграл Ди Си Юнайтед со счетом 2:1.

Второй гол дя цаплей в этом поединке оформил легедарный аргентинский форвард Лионель Месси.

Для Ле этот гол стал третьим в текущем сезоне американской лиги и 899-м в карьере.

Major League Soccer (MLS) 2026. 7 марта

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2

Голы: Барибо, 75 – Де Пауль, 17, Месси, 27

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:2 Месси, 27 мин.