  4. Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2. Как забил Месси. Видео голов и обзор
МЛС США
ДС Юнайтед
07.03.2026 23:30 – FT 1 : 2
Интер Майами
Major League Soccer
Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2. Как забил Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча регулярного сезона Major League Soccer (MLS)

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2. Как забил Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 8 марта Интер Майами переиграл Ди Си Юнайтед со счетом 2:1.

Второй гол дя цаплей в этом поединке оформил легедарный аргентинский форвард Лионель Месси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Ле этот гол стал третьим в текущем сезоне американской лиги и 899-м в карьере.

Major League Soccer (MLS) 2026. 7 марта

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2

Голы: Барибо, 75 – Де Пауль, 17, Месси, 27

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:2 Месси, 27 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (ДС Юнайтед).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Mateo Silvetti.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Интер Майами), асcист Теласко Сеговия.
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Хавьер Маскерано Орландо Сити Интер Майами Родриго Де Пауль видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
