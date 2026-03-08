ДС Юнайтед

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2. Как забил Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча регулярного сезона Major League Soccer (MLS)
В ночь на 8 марта Интер Майами переиграл Ди Си Юнайтед со счетом 2:1.
Второй гол дя цаплей в этом поединке оформил легедарный аргентинский форвард Лионель Месси.
Для Ле этот гол стал третьим в текущем сезоне американской лиги и 899-м в карьере.
Major League Soccer (MLS) 2026. 7 марта
Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2
Голы: Барибо, 75 – Де Пауль, 17, Месси, 27
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:2 Месси, 27 мин.
События матча
