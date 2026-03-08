Вторая победа подряд: Интер Майами с голом Месси переиграл Ди Си Юнайтед

Интер Майами одержал вторую победу подряд в сезоне Major League Soccer (MLS).

В ночь с 7 на 8 марта цапли переиграли Ди Си Юнайтед на арене M&T Бенк Стэдиум в Балтиморе со счетом 2:1.

В составе цаплей отличились Родриго Де Пауль и Лионель Месси. У хозяев единственный мяч оформил Тай Барибо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Месси забил 899-й гол в карьере и третий в текущей кампании американской лиги – 2 марта он дважды поразил ворота Орландо Сити.

В LIVE-таблице Восточной конференции Интер Майами с шестью очками располагается на третьем месте. У Ди Си Юнайтед три балла и седьмая позиция.

Следующий поединок Интер Майами проведет 12 числа – подопечные Хавьера Маскерано встретятся с Нэшвиллом в первом матчн 1/8 финала Кубка лиг 2026.

Major League Soccer (MLS) 2026. 7 марта

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2

Голы: Барибо, 75 – Де Пауль, 17, Месси, 27