Вторая победа подряд: Интер Майами с голом Месси переиграл Ди Си Юнайтед
Подопечные Хавьера Маскерано выиграли у соперников со счетом 2:1
Интер Майами одержал вторую победу подряд в сезоне Major League Soccer (MLS).
В ночь с 7 на 8 марта цапли переиграли Ди Си Юнайтед на арене M&T Бенк Стэдиум в Балтиморе со счетом 2:1.
В составе цаплей отличились Родриго Де Пауль и Лионель Месси. У хозяев единственный мяч оформил Тай Барибо.
Месси забил 899-й гол в карьере и третий в текущей кампании американской лиги – 2 марта он дважды поразил ворота Орландо Сити.
В LIVE-таблице Восточной конференции Интер Майами с шестью очками располагается на третьем месте. У Ди Си Юнайтед три балла и седьмая позиция.
Следующий поединок Интер Майами проведет 12 числа – подопечные Хавьера Маскерано встретятся с Нэшвиллом в первом матчн 1/8 финала Кубка лиг 2026.
Major League Soccer (MLS) 2026. 7 марта
Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2
Голы: Барибо, 75 – Де Пауль, 17, Месси, 27
