ВИДЕО. Как Месси оформил 899-й гол в карьере. Лионель снова забил в MLS

Легендарный аргентинец отличился в матче Ди Си Юнайтед – Интер Майами
Легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Мессии забил 899-й гол в карьере.
В ночь на 8 марта Месси вместе с Интер Майами проводит выездной матч регулярного сезона Major League Soccer (MLS) против Ди Си Юнайтед.
Лионель поразил ворота соперников на 27-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу цаплей. Первым в этой игре отличился Родриго Де Пауль.
Для Месси этот гол стал третьим в текущем сезоне MLS. 2 марта Лео оформил дубль в поединке против Орландо Сити.
