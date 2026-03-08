Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Месси оформил 899-й гол в карьере. Лионель снова забил в MLS
Major League Soccer
08 марта 2026, 00:19 | Обновлено 08 марта 2026, 00:24
Легендарный аргентинец отличился в матче Ди Си Юнайтед – Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Мессии забил 899-й гол в карьере.

В ночь на 8 марта Месси вместе с Интер Майами проводит выездной матч регулярного сезона Major League Soccer (MLS) против Ди Си Юнайтед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лионель поразил ворота соперников на 27-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу цаплей. Первым в этой игре отличился Родриго Де Пауль.

Для Месси этот гол стал третьим в текущем сезоне MLS. 2 марта Лео оформил дубль в поединке против Орландо Сити.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Интер Майами Ди Си Юнайтед Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
