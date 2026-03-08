Гризманн вошел в десятку лучших игроков Ла Лиги по количеству побед

Французский игрок Атлетико Антуан Гризманн одержал свою 310 победу в испанской Ла Лиге.

Произошло это в матче 27-го тура, в котором мадридцы дома победили Реал Сосьедад со счетом 3:2.

Француз помог своей команде одержать победу, оформив ассист в этой игре.

Гризманн с 310 победами вошел в топ-10 игроков Ла Лиги по данному показателю.

Теперь лишь 2 победы отделяют игрока Атлетико от 8-го места в данном рейтинге, которое разделяют Андрес Иньеста (312) и Маноло Санчис (312).

Рекордсмен Ла Лиги – аргентинец Лионель Месси, в активе которого 383 победы в турнире.

Игроки с наибольшим количеством побед в испанской Ла Лиге