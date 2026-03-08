Гризманн вошел в десятку лучших игроков Ла Лиги по количеству побед
Вспомним топ-10 футболистов в истории чемпионата Испании с самым большим количеством побед
Французский игрок Атлетико Антуан Гризманн одержал свою 310 победу в испанской Ла Лиге.
Произошло это в матче 27-го тура, в котором мадридцы дома победили Реал Сосьедад со счетом 3:2.
Француз помог своей команде одержать победу, оформив ассист в этой игре.
Гризманн с 310 победами вошел в топ-10 игроков Ла Лиги по данному показателю.
Теперь лишь 2 победы отделяют игрока Атлетико от 8-го места в данном рейтинге, которое разделяют Андрес Иньеста (312) и Маноло Санчис (312).
Рекордсмен Ла Лиги – аргентинец Лионель Месси, в активе которого 383 победы в турнире.
Игроки с наибольшим количеством побед в испанской Ла Лиге
- 383 – Лионель Месси (Аргентина)
- 352 – Серхио Бускетс (Испания)
- 342 – Серхио Рамос (Испания)
- 334 – Икер Касильяс (Испания)
- 333 – Андони Субисарета (Испания)
- 327 – Рауль (Испания)
- 322 – Хави (Испания)
- 312 – Андрес Иньеста (Испания)
- 312 – Маноло Санчис (Испания)
- 310 – Антуан Гризманн (Франция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд
Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне УПЛ