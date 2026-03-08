Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гризманн вошел в десятку лучших игроков Ла Лиги по количеству побед
Испания
Гризманн вошел в десятку лучших игроков Ла Лиги по количеству побед

Вспомним топ-10 футболистов в истории чемпионата Испании с самым большим количеством побед

Гризманн вошел в десятку лучших игроков Ла Лиги по количеству побед
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский игрок Атлетико Антуан Гризманн одержал свою 310 победу в испанской Ла Лиге.

Произошло это в матче 27-го тура, в котором мадридцы дома победили Реал Сосьедад со счетом 3:2.

Француз помог своей команде одержать победу, оформив ассист в этой игре.

Гризманн с 310 победами вошел в топ-10 игроков Ла Лиги по данному показателю.

Теперь лишь 2 победы отделяют игрока Атлетико от 8-го места в данном рейтинге, которое разделяют Андрес Иньеста (312) и Маноло Санчис (312).

Рекордсмен Ла Лиги – аргентинец Лионель Месси, в активе которого 383 победы в турнире.

Игроки с наибольшим количеством побед в испанской Ла Лиге

  • 383 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 352 – Серхио Бускетс (Испания)
  • 342 – Серхио Рамос (Испания)
  • 334 – Икер Касильяс (Испания)
  • 333 – Андони Субисарета (Испания)
  • 327 – Рауль (Испания)
  • 322 – Хави (Испания)
  • 312 – Андрес Иньеста (Испания)
  • 312 – Маноло Санчис (Испания)
  • 310 – Антуан Гризманн (Франция)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Лионель Месси
Сергей Турчак Источник: Instagram
Комментарии 0
