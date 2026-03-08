ФОТО. Бывшего игрока Ливерпуля судят в Англии: ему грозит тюрьма

Бывший нападающий сборной Англии Энди Кэрролл не признал вину в нарушении судебного запрета на приближение и контакт.

37-летний футболист выступил по видеосвязи на заседании Королевского суда Челмсфорда. Судебный процесс назначен на 18 января 2027 года, при этом Кэрролл остается на условном освобождении под залог.

Игрок клуба «Дагенем энд Редбридж» был арестован 27 апреля прошлого года по делу о предполагаемом нарушении, произошедшем месяцем ранее. Нарушение такого судебного запрета считается уголовным преступлением и может караться штрафом или до пяти лет тюрьмы.

Кэрролл присоединился к «Дагенем энд Редбридж», выступающему в Национальной лиге Юг (шестой дивизион Англии), прошлым летом и забил 7 голов в 13 матчах.

В 2011 году он стал рекордным трансфером «Ливерпуля», перейдя из «Ньюкасл» за 35 миллионов фунтов. За карьеру Кэрролл также выступал за «Вест Хэм», «Рединг», «Вест Бромвич», а также французские «Амьен» и «Бордо».