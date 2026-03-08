Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРКЕВИЧ: Это начало конца. В футболе ничего не понимаешь, что ты делаешь?
Украина. Премьер лига
МАРКЕВИЧ: Это начало конца. В футболе ничего не понимаешь, что ты делаешь?

Мирон Богданович вспомнил приход Курченко в «Металлист»

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил о бывшем владельце клуба «Металлист» Сергее Курченко.

«Позже в «Металлист» пришел Курченко, он в футболе ничего не понимает. После того как он купил клуб, мы тогда шли на первом месте и опережали «Шахтер» на пять очков, продал Тайсона. Я ему говорю, что ты делаешь? Мы же выиграем чемпионат. Я ему говорю: «Купи тогда Коноплянку», он отказался. Я понял – это начало конца», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
