МАРКЕВИЧ: Это начало конца. В футболе ничего не понимаешь, что ты делаешь?

Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил о бывшем владельце клуба «Металлист» Сергее Курченко.

«Позже в «Металлист» пришел Курченко, он в футболе ничего не понимает. После того как он купил клуб, мы тогда шли на первом месте и опережали «Шахтер» на пять очков, продал Тайсона. Я ему говорю, что ты делаешь? Мы же выиграем чемпионат. Я ему говорю: «Купи тогда Коноплянку», он отказался. Я понял – это начало конца», – сказал Маркевич.

